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Deputado baiano que subiu em palanque petista não recebe doação do PL

Outros parlamentares de mandato do PL na Câmara Federal já receberam aporte da legenda

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Deputado federal João Carlos Bacelar (PL-BA)
Deputado federal João Carlos Bacelar (PL-BA) - Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados
Eleições 2026

O deputado federal e candidato à reeleição, João Carlos Bacelar (PL), ainda não recebeu qualquer doação do partido para a sua campanha, de acordo com dados do portal DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O cenário contrasta com a situação de outros parlamentares com mandato na Câmara Federal, do mesmo partido, que já receberam aportes, assim como candidatos à Casa Baixa que nunca exerceram uma legislatura na instituição.

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Perfil de Jonga Bacelar no TSE
Perfil de Jonga Bacelar no TSE - Foto: Reprodução/TSE

Alden e Roberta receberam mais de R$ 3 milhões

Os outros dois deputados federais do PL na Casa, Capitão Alden e Roberta Roma, em outra via, receberam valores milionários do diretório nacional da legenda.

Alden e Roberta, cada um, receberam um aporte de R$ 3,1 milhões.

Postulantes também tiveram acesso a valores

Mas não foram apenas os congressistas que tiveram acesso às doações feitas pelo diretório nacional do PL. Candidatos à Câmara Federal receberam valores financeiros para as respectivas campanhas.

Um deles foi o vereador de Lauro de Freitas, Abraão Reis. Em sua primeira disputa à Câmara, ele recebeu um aporte de R$ 500 mil da legenda. O mesmo valor recebeu o deputado estadual Leandro de Jesus, que também tentará uma vaga em Brasília.

Outro postulante que teve acesso aos valores foi Dr. Pablício Medeiros, da região de Irecê: R$ 40 mil.

Jonga Bacelar subiu em palanque petista no último fim de semana

Em um aceno que expôs as divisões internas da oposição no estado, o deputado federal João Bacelar (PL) subiu no palanque do governador e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT).

O ato ocorreu durante comício promovido pela chapa governista na cidade de Ribeira do Pombal (nordeste do estado), no último sábado, 22.

A ação do parlamentar gerou reações dentro do partido, com membros defendendo a aplicação de uma punição a Jonga. Entre eles estiveram os deputados Leandro de Jesus e Capitão Alden — o último, inclusive, pediu a expulsão do correligionário.

Eles lembraram que, na pré-campanha, a direção nacional do partido enviou uma circular para todos os diretórios estaduais proibindo apoio de filiados a partidos e candidaturas de esquerda.

Valdemar reage após deputado baiano do PL subir em palanque petista

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, comentou o episódio envolvendo o deputado federal João Carlos Bacelar (PL), que, no último final de semana, declarou apoio à reeleição de Jerônimo Rodrigues (PT) na disputa ao governo da Bahia.

O dirigente afirmou que pretende ter uma conversa com o congressista sobre o assunto, mas lembrou que há uma regra no PL para que filiados não apoiem candidatos de esquerda.

"Tem que estudar isso aí para ver o que o João vai falar. Nós temos que ouvir o Jonga porque a saída é se retratar, não tem outro jeito. Precisa ver se o Conselho de Ética aceita [a retratação]", disse Valdemar em entrevista à Rádio Morena 98,7 FM, de Itabuna.

Jonga Bacelar explica presença em palanque do PT na Bahia

O deputado federal João Carlos Bacelar (PL-BA) se manifestou após participar de um ato ao lado do governador e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), na cidade de Ribeira do Pombal (nordeste da Bahia), no último sábado, 22.

Em nota divulgada na segunda-feira, 25, o liberal reafirmou "seu compromisso inabalável" com o PL; o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto; o senador e candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro; com o candidato ao Senado e presidente do PL na Bahia, João Roma; e com o candidato ao governo do Estado, ACM Neto.

"João Bacelar reitera que sempre apoiou e continuará apoiando os candidatos indicados pelo PL em todas as esferas — municipal, estadual e federal —, mantendo-se fiel às diretrizes do projeto político do partido", informou o deputado.

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Capitão Alden eleições na Bahia joão carlos bacelar Leandro de Jesus roberta roma

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