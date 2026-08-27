Lula dá o start da campanha na Bahia, não por acaso. É estratégia

Decidido que Lula dará a partida da campanha 2026 em Salvador, chegou-se a cogitar fazer o evento no circuito Barra-Ondina, um dos points nobres do Carnaval de Salvador, até que veio uma ideia melhor. E por .que não a Liberdade, um bairro popular, onde nasceu e cresceu Rui Costa, ex-governador e também ministro de Lula?

Colou. Vai ser lá, amanhã a partir das 16h, a pedido do próprio Rui Costa, o que vai envolver, além da Liberdade, também o bairro do Pero Vaz. Se isso demonstra a conexão federal petista com a Bahia, também mostra a importância estratégica do Estado no jogo.

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Simples entender. Segundo agregadores de pesquisas, entre janeiro e junho deste ano foram divulgadas 69 pesquisas de 19 institutos. Todas elas mostram um ponto em comum, Lula continua fortíssimo no Nordeste, onde a Bahia é o principal colégio eleitoral, com mais de 11 milhões de eleitores.

Sem palanque – Agregue-se a isso o fato de que em todo o Nordeste Flávio Bolsonaro, o principal adversário de Lula, não conseguiu montar um único palanque.

Mais ainda, aliados dos bolsonaristas queixam-se que estão abandonados, como Jaimilton Rios, que foi candidato a prefeito em Capim Grosso pelo PL em 2024 (perdeu para o prefeito Sivaldo Carvalho-PSD obtendo 36,98% dos votos).

Ele foi às redes se queixar que até agora não recebeu material de campanha de Flávio, nem um santinho. Sem falar que em 2024 o apoio já foi pífio.

Estudantes vão à Alba acusar as agressões de Diego na Facom

Lembra do caso do deputado Diego Castro (PL), que semana passada invadiu a Faculdade de Comunicação da Ufba para arrancar propagandas de Lula?

Uma comissão da UNE, DCE da Ufba e Centro Acadêmico Vladimir Herzog, da Facom, entregaram ontem ofício sobre o caso à presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD), com os deputados Hilton Coelho (PSOL), Olívia Santana (PCdoB) e Rosemberg Pinto (PT).

Ivana disse aos estudantes Leonardo José, do DCE, Manoel Davi, do CA, e Tobias Muniz, que disse ter sido agredido por seguranças de Diego Castro, e chegou a registrar queixa na delegacia, que a Alba não compactua com esse tipo de comportamento.

– Tomaremos todas as providências cabíveis.

No caso em apreço, o assunto irá parar no Conselho de Ética da Alba, que dará o veredicto final.

Samba-reggae quer o seu dia

Em 2020, o deputado Osni Cardoso (PT) protocolou na Alba projeto que cria o Dia Estadual do Samba-Reggae, 31 de outubro, data da morte de Neguinho do Samba (em 2009).

Veio a pandemia, o projeto ficou esquecido em mãos do deputado Alan Sanches (UB), que seria o relator. Alan morreu em janeiro deste ano e agora o pessoal do reggae está querendo que a Alba bote a coisa para andar.

Farol de Itapuã completa 153 anos no calor eleitoral

O Farol de Itapuã, uma das marcas icônicas da orla atlântica de Salvador, vai completar 153 anos no dia 7 de setembro, e o presidente do Instituto das Baleias, Cristiano Loureiro, mais os dirigentes da Escola de Samba Unidos de Itapuã e o produtor cultural Leonardo França, estão correndo atrás para realizar a festa reverenciando a data sem os riscos da contaminação pelo período eleitoral.

Com 21 metros, assente sobre uma base de concreto e ligada à praia por uma ponte também de concreto, a 23 km do Farol da Barra, o Farol de Itapuã, como diz Cristiano, virou uma relíquia baiana.

– Ele merece todo o carinho e respeito.

REGISTROS

Sérgio São Bernardo 1

Daniela Borges, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia (OAB-Ba), soltou nota de pesar em nome dos advogados baianos pela morte do advogado Augusto Sérgio São Bernardo, também professor da Uneb, que marcou sua trajetória pela defesa de causas como o combate ao racismo.

Sérgio São Bernardo 2

Sérgio São Bernardo foi vítima de um câncer de medula óssea. Ele costumava dizer que uma das grandes estupidezes humanas se estampava na Bahia, ‘com a discriminação de pessoas só pela cor da pele’.

Feira e o PSD 1

Daniel Alencar, filho do senador Otto Alencar, candidato a deputado federal tentando herdar a vaga do irmão, Otto Filho, que foi para o TCE, estreou bem em Feira de Santana. Pegou o partido presidido pelo pai, o PSD, e entregou ao médico André Luiz Silva Filho Flor, o Deco. Lá, o maior partido da Bahia estava acéfalo.

Feira e o PSD 2

Quem afundou o PSD em Feira foi Fernando Torres, ex-deputado federal que em nome do partido foi secretário de Estado. Depois virou presidente da Câmara e pirou. Baixou o nível tanto que passou do fundo do poço, como dizem em Feira.