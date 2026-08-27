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LEVI VASCONCELOS

Lula dá o start da campanha na Bahia, não por acaso. É estratégia

Evento com Lula ocorrerá no bairro da Liberdade, onde nasceu e cresceu Rui Costa

Levi Vasconcelos, com colaboração de Marcos Freitas
Por Levi Vasconcelos, com colaboração de Marcos Freitas
Lula desfilará pelas ruas da Liberdade, em Salvador
Lula desfilará pelas ruas da Liberdade, em Salvador - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Decidido que Lula dará a partida da campanha 2026 em Salvador, chegou-se a cogitar fazer o evento no circuito Barra-Ondina, um dos points nobres do Carnaval de Salvador, até que veio uma ideia melhor. E por .que não a Liberdade, um bairro popular, onde nasceu e cresceu Rui Costa, ex-governador e também ministro de Lula?

Colou. Vai ser lá, amanhã a partir das 16h, a pedido do próprio Rui Costa, o que vai envolver, além da Liberdade, também o bairro do Pero Vaz. Se isso demonstra a conexão federal petista com a Bahia, também mostra a importância estratégica do Estado no jogo.

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Simples entender. Segundo agregadores de pesquisas, entre janeiro e junho deste ano foram divulgadas 69 pesquisas de 19 institutos. Todas elas mostram um ponto em comum, Lula continua fortíssimo no Nordeste, onde a Bahia é o principal colégio eleitoral, com mais de 11 milhões de eleitores.

Sem palanque – Agregue-se a isso o fato de que em todo o Nordeste Flávio Bolsonaro, o principal adversário de Lula, não conseguiu montar um único palanque.

Mais ainda, aliados dos bolsonaristas queixam-se que estão abandonados, como Jaimilton Rios, que foi candidato a prefeito em Capim Grosso pelo PL em 2024 (perdeu para o prefeito Sivaldo Carvalho-PSD obtendo 36,98% dos votos).

Ele foi às redes se queixar que até agora não recebeu material de campanha de Flávio, nem um santinho. Sem falar que em 2024 o apoio já foi pífio.

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Estudantes vão à Alba acusar as agressões de Diego na Facom

Lembra do caso do deputado Diego Castro (PL), que semana passada invadiu a Faculdade de Comunicação da Ufba para arrancar propagandas de Lula?

Uma comissão da UNE, DCE da Ufba e Centro Acadêmico Vladimir Herzog, da Facom, entregaram ontem ofício sobre o caso à presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD), com os deputados Hilton Coelho (PSOL), Olívia Santana (PCdoB) e Rosemberg Pinto (PT).

Ivana disse aos estudantes Leonardo José, do DCE, Manoel Davi, do CA, e Tobias Muniz, que disse ter sido agredido por seguranças de Diego Castro, e chegou a registrar queixa na delegacia, que a Alba não compactua com esse tipo de comportamento.

– Tomaremos todas as providências cabíveis.

No caso em apreço, o assunto irá parar no Conselho de Ética da Alba, que dará o veredicto final.

Samba-reggae quer o seu dia

Em 2020, o deputado Osni Cardoso (PT) protocolou na Alba projeto que cria o Dia Estadual do Samba-Reggae, 31 de outubro, data da morte de Neguinho do Samba (em 2009).

Veio a pandemia, o projeto ficou esquecido em mãos do deputado Alan Sanches (UB), que seria o relator. Alan morreu em janeiro deste ano e agora o pessoal do reggae está querendo que a Alba bote a coisa para andar.

Farol de Itapuã completa 153 anos no calor eleitoral

O Farol de Itapuã, uma das marcas icônicas da orla atlântica de Salvador, vai completar 153 anos no dia 7 de setembro, e o presidente do Instituto das Baleias, Cristiano Loureiro, mais os dirigentes da Escola de Samba Unidos de Itapuã e o produtor cultural Leonardo França, estão correndo atrás para realizar a festa reverenciando a data sem os riscos da contaminação pelo período eleitoral.

Com 21 metros, assente sobre uma base de concreto e ligada à praia por uma ponte também de concreto, a 23 km do Farol da Barra, o Farol de Itapuã, como diz Cristiano, virou uma relíquia baiana.

– Ele merece todo o carinho e respeito.

REGISTROS

Sérgio São Bernardo 1

Daniela Borges, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia (OAB-Ba), soltou nota de pesar em nome dos advogados baianos pela morte do advogado Augusto Sérgio São Bernardo, também professor da Uneb, que marcou sua trajetória pela defesa de causas como o combate ao racismo.

Sérgio São Bernardo 2

Sérgio São Bernardo foi vítima de um câncer de medula óssea. Ele costumava dizer que uma das grandes estupidezes humanas se estampava na Bahia, ‘com a discriminação de pessoas só pela cor da pele’.

Feira e o PSD 1

Daniel Alencar, filho do senador Otto Alencar, candidato a deputado federal tentando herdar a vaga do irmão, Otto Filho, que foi para o TCE, estreou bem em Feira de Santana. Pegou o partido presidido pelo pai, o PSD, e entregou ao médico André Luiz Silva Filho Flor, o Deco. Lá, o maior partido da Bahia estava acéfalo.

Feira e o PSD 2

Quem afundou o PSD em Feira foi Fernando Torres, ex-deputado federal que em nome do partido foi secretário de Estado. Depois virou presidente da Câmara e pirou. Baixou o nível tanto que passou do fundo do poço, como dizem em Feira.

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coluna levi vasconcelos eleições 2026 Política

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