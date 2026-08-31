Candidato à Presidência propõe ‘Meu Botox, Minha Vida’ para mulheres

O candidato à Presidência da República, Wilson Grassi Júnior (Democrata), propõe criar o programa “Meu Botox, Minha Vida”, que ofereceria aplicações gratuitas de toxina botulínica para mulheres de baixa renda. Segundo o veterinário, a iniciativa teria como objetivo melhorar a autoestima e poderia ser financiada com parte da arrecadação de impostos sobre cosméticos ou com a redução de recursos destinados ao financiamento público de campanhas.

A proposta faz parte de um conjunto de ideias apresentadas por Grassi em entrevista à Folha de S.Paulo. O candidato afirma que algumas de suas propostas mais controversas não foram incluídas no programa oficial de governo por receio de resistência dentro do partido.

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“Eu tenho muita proposta polêmica, mas que eu tenho certeza que vai melhorar o Brasil”, afirmou.

Como funcionaria o ‘Meu Botox, Minha Vida’

De acordo com Grassi, mulheres de baixa renda poderiam receber gratuitamente aplicações de toxina botulínica. O candidato sustenta que a medida não seria apenas estética, mas estaria relacionada à autoestima.

A proposta poderia ser custeada, segundo ele, por uma parcela dos impostos arrecadados sobre produtos cosméticos ou por uma redução dos recursos públicos destinados às campanhas eleitorais.

O projeto é uma das propostas que não aparecem no programa oficial de governo apresentado pelo partido. Grassi atribuiu a ausência ao receio de que a legenda não aceitasse sua candidatura caso todas as suas ideias fossem incluídas no documento.

Quem é Wilson Grassi Júnior

Veterinário e declarado protetor de animais, Grassi disputa a Presidência pela primeira vez pelo Democrata. Ele já concorreu a deputado estadual em São Paulo, em 2006, pelo então PFL, e a vereador da capital paulista, em 2024, pelo PRTB. Em 2022, teve o registro de candidatura a deputado federal indeferido pela Justiça Eleitoral por ausência de requisito de registro.

À Justiça Eleitoral, o candidato declarou patrimônio de R$ 50 milhões em um único item, sem detalhar imóveis ou empresas. Questionado sobre a declaração, afirmou possuir diversos imóveis e cerca de 50 empresas e disse ter optado por não especificá-los por uma questão de privacidade.

“A minha necessidade de ganhar a eleição é zero”, declarou. “Eu tenho obrigação de falar a verdade [...] e deixar a critério da imprensa e do eleitor a decisão se eu mereço essa confiança ou não.”