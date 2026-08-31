AtlasIntel: Zema é o candidato mais escolhido como 2ª opção

O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), aparece como o candidato mais citado como segunda opção de voto para a Presidência da República nas eleições de 2026, segundo pesquisa do instituto AtlasIntel/Bloomberg, parceiro do Grupo A TARDE, divulgada nesta segunda-feira, 31. Ele soma 13,6% das preferências nesse cenário.

A pergunta feita aos entrevistados foi: "Caso o candidato em quem você pretende votar não fosse mais uma opção, em quem você votaria nas próximas eleições para presidente?".

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Apesar de liderar entre os nomes apresentados, Zema fica atrás das opções branco/nulo e de eleitores que não indicaram um candidato, conforme os resultados divulgados pela pesquisa. Pablo Marçal (PRTB) e Augusto Cury (Avante) também figuram entre as primeiras posições, com 12,9% e 10,5%, respectivamente.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) registraram pontuações relativamente baixas nesse quesito. O petista foi escolhido como segunda opção em 2,1% dos casos, enquanto o candidato da oposição pontuou 4,5%.

Candidatos mais citados como 2ª opção - Foto: Atlasintel

Correlação

A pesquisa também detalhou a segunda opção do eleitorado a partir do candidato de preferência declarada no primeiro voto. Por exemplo, entre os eleitores de Lula, 15% declararam que poderiam votar em Samara Martins (UP).

Um dado que chamou a atenção é que 66% dos eleitores de Zema e 63% do eleitorado de Pablo Marçal indicaram que votariam em Flávio Bolsonaro como segunda opção. O cenário aponta uma forte migração de votos e uma possível transferência de capital político em eventual segundo turno.

Correlação entre primeira e segunda opção - Foto: Atlasintel

Metodologia

O levantamento AtlasIntel com o portal Bloomberg entrevistou 5.014 pessoas, por meio de recrutamento digital, entre os dias 26 e 30 de agosto de 2026. A margem de erro é de ±1 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07972/2026.