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LEVI VASCONCELOS

E Lula dá a largada na Liberdade. Travou tudo, mas foi bem diferente

Bahia assume protagonismo nacional nas eleições com disputa acirrada entre PT e ACM Neto

Levi Vasconcelos, com colaboração de Marcos Freitas
Por Levi Vasconcelos, com colaboração de Marcos Freitas
Lula participa em uma caminhada no bairro Liberdade em Salvador ao lado do candidato a governador Jeronimo Rodrigues.
Lula participa em uma caminhada no bairro Liberdade em Salvador ao lado do candidato a governador Jeronimo Rodrigues. - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Saiu tudo bem, do ponto de vista petista, a largada da campanha 2026 na Bahia. Lula, presidente e candidato à reeleição, é o líder das pesquisas no Estado e tem cá o seu principal reduto eleitoral, com o PT governando o trecho nos últimos 20 anos e querendo manter o comando.

Mais que isso, tem também a predisposição de frear ACM Neto, o adversário principal, que segundo os petistas, vinha tentando colar em Lula, com uma nova versão do tanto faz.

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E de quebra tem ainda o fato do local escolhido ser a Liberdade, o bairro de maior concentração da população negra em Salvador, opção atribuída a uma indicação de Rui Costa, ex-governador, ex-ministro, candidato ao Senado.

No marketing – No bojo da coisa tem a disputa no marketing político. ACM Neto botou em cena o baiano João Santana, o Patinhas, que já foi marqueteiro do próprio Lula e também de Dilma Roussef.

Os petistas respondem com João Dude, da Leiaute, a agência de Sidônio Palmeira, hoje ministro da Comunicação de Lula. E o embate se configura na linha do não deixar a peteca cair.

O fato objetivo é que pelo conjunto da obra na campanha 2026 a Bahia encarna um protagonismo que nunca teve, o que inclui também, pelo menos na estratégia baiana, os marqueteiros baianos.

O bairro da Liberdade, que normalmente já é um point de intenso movimento, uma das grandes conexões entre as cidades alta e baixa, travou. ‘Mas valeu’, dizem lá.

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AtlasIntel divulga nova pesquisa sobre a Bahia

O AtlasIntel divulga semana que vem, em parceria com A TARDE, uma nova pesquisa sobre a disputa eleitoral na Bahia.

Esta semana, o Paraná Pesquisas divulgou uma que deu ACM Neto com 48,6% contra 40,01% de Jerônimo. No Senado, Rui Costa 43,5%, Jaques Wagner 32,2%, João Roma 26,6% e Angelo Coronel 25,1%.

A TV Bahia divulgou uma da Quaest que deu ACM Neto 39%, Jerônimo 37% e para o Senado Rui 23%, Wagner 17%, João Roma 7% e Coronel 5%.

Só para lembrar, em 28 de agosto de 2022, no comecinho da campanha eleitoral, o Datafolha divulgou uma que dava 54% para Neto e 16% para Jerônimo.

Pouco depois veio o Atlas Intel e mostrou Jerônimo na frente. Os cenários são diferentes, claro. Fiquemos atentos para ver como os fatos se desdobram. Se a escrita for a mesma, dá Jerônimo.

O Derba faz aniversário

Nem pela campanha eleitoral já ter começado a Alba pára de fazer sessões solenes. Segunda, os 109 anos de criação do Departamento de Infraestrutura e Transportes da Bahia (Derba) vão ser celebrados em sessão especial segunda (10h).

O autor da iniciativa é o deputado Hilton Coelho (PSOL), mas funcionários dizem que todos os lados tiram a sua lasquinha. Afinal, ressalvam, bater palmas nunca foi pecado.

No rádio e tevê Neto começa prometendo e o PT batendo

O primeiro dia do Horário Eleitoral no rádio e na tevê, o fato que marca o início da reta de chegada da campanha eleitoral 2026, teve uma estampa bastante definida.

ACM Neto prometendo resolver problemas como o da regulação e o PT atacando Flávio Bolsonaro dizendo ser ele ‘o pior dos Bolsonaro’, enquanto Flávio apareceu solo, dizendo ser a solução para o Brasil.

Um detalhe curioso: enquanto a campanha governista botou os candidatos ao Senado Rui Costa e Jaques Wagner juntos, a da oposição separou João Roma de Coronel.

A presença de Lula em Salvador também foi destaque na banda governista.

POLÍTICA COM VATAPÁ

João da Cruz

Contava Everildo Pedreira, jornalista, e bom amigo que nos deixou em 2020, que João Moreira Pires, prefeito de Catolândia no início dos anos 80, região de Barreiras, o menor colégio eleitoral, era analfabeto, mas achou uma fórmula inteligente e eficaz para resolver o problema das assinaturas, o seu dilema: cravava um J e uma cruz do lado, daí ganhou o nome popular de João da Cruz.

Amigo de João Durval, governador, lá um dia chegou na Governadoria, D. Ieda Barradas, a primeira dama, falou:

– Sêo João, da próxima vez que o senhor vier traga a primeira dama para ela conhecer as Voluntárias Sociais, também participar...

– Ih... A senhora me criou um problemão.

– Por que, o senhor não tem primeira dama?

Ele ficou parado, meio risonho, alguém cochichou para D. Ieda:

– Não é que ele não tenha primeira dama, é que tem demais. É uma em cada povoado...

E D. Ieda:

– Ah, bom. Diga isso.

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coluna levi vasconcelos eleições 2026

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