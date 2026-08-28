Lula ocupa ruas da Liberdade e adota estratégia contra voto 'Lula-Neto'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, nesta sexta-feira, 28, de uma caminhada pelas ruas do bairro da Liberdade, em Salvador, ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT). Estiveram também na linha de frente o senador Jaques Wagner (PT), candidato à reeleição, e Rui Costa (PT), postulante ao Senado e 'cria' da Liberdade.

Lula exalta escolha da Liberdade para iniciar ato de campanha em Salvador

A escolha da Liberdade para a caminhada foi destacada pelo presidente como parte dessa estratégia de aproximação com a população. Lula ressaltou que, em vez de realizar um ato numa região central de Salvador, decidiu percorrer um dos bairros populares mais tradicionais da capital.

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“É a primeira vez que eu venho à Bahia e, ao invés de fazer um ato no centro da cidade, nós vamos fazer uma caminhada no bairro da Liberdade”, afirmou.

Primeiro ato de campanha com Lula em Salvador - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O ato de campanha de reeleição do governador Jerônimo e de Lula reuniu mais de 20 mil pessoas no bairro da Liberdade. A Bahia éconsiderada grande reduto eleitoral do presidente Lula, onde o petista venceu a última eleição com mais de 70% dos votos e foi vitorioso em 415 dos 417 municípios.

Lula define temas estratégicos para futuro governo, caso eleito

Em discurso, o candidato à reeleição mencionou temas estratégicos que vão dominar a sua campanha rumo ao um novo mandato no Palácio do Planalto. Entre eles estão:

emprego;

crescimento da massa salarial;

habitação;

saúde;

educação;

investimentos públicos.

O ato contou ainda com deputados, candidatos ao legislativo e políticos da base governista estadual.

Estratégia petista: Lula tenta barrar voto 'Lula-Neto'

A caminhada com Lula, antes prevista para ocorrer na Barra, teve um único objetivo: reforçar a dobradinha do presidente com o governador Jerônimo, em meio aos acenos do grupo de oposição a uma 'casadinha clandestina' entre o petista e ACM Neto (União Brasil), candidato do bloco ao governo.

Em cima de um trio elétrico, ao fim do percurso na Liberdade, Lula pediu voto para os baianos.

"Eu acho que nós temos tudo para ganhar essas eleições no primeiro turno. Eu queria que vocês soubessem que só estamos aqui por causa de vocês. [...] Certamente, ele votará em Jerônimo para governador, no Lula para o presidente, no Rui e no Wagner para governador", concluiu.