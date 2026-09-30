Como os petistas queriam, Lula faz a festa na Barra sem concorrência

Na Bahia anti-Lula não cria. Nem filho e nem neto. O bordão aí, que integra a propaganda eleitoral petista, até parece real, já que adversário de Lula aqui apitou fraco. Fazer campanha mesmo, só Flávio Bolsonaro foi a Conquista. E nada mais.

Ontem, Lula demorou duas horas para fazer o percurso Ondina-Barra. No entorno do Farol da Barra, a prefeitura de Salvador botou uma cerca a pretexto de evitar que o povo pisasse na grama. O ato foi interpretado por petistas como uma tentativa de deixar espaços em branco nas fotos e filmagens.

Tudo sobre Levi Vasconcelos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Se é que o é, sinal de que os anti-Lula podem até não estar devidamente criados, mas existem. O ato na Barra durou 50 minutos, o suficiente para os petistas baianos soltarem o Lula lá com o gosto de cá.

Ineditismo – Lula cumpriu a sétima agenda na Bahia, duas delas, a caminhada na Liberdade e ontem, em passagens nitidamente eleitorais. Os adversários, quase nada. O fato é absolutamente inédito em campanhas eleitorais.

Como também é inédita a configuração da disputa estadual. De um lado, Jerônimo, o governador candidato à reeleição, com a máquina estadual na mão e o apoio da máquina federal. De outro, ACM Neto sem nada, só no gogó, caso em que lhe cairia bem melhor o debate com Jerônimo na TV Bahia.

Na Barra, Lula disse ter descoberto que um aluno de um instituto federal custa R$ 16 mil por ano, enquanto um preso custa R$ 35 mil. Que pena. Isso só é citado em tais circunstâncias.

AtlasIntel mostra que disputa entre Lula e Flávio é trincada

A pesquisa do AtlasIntel ontem divulgada, a cinco dias das eleições 2026, mostra no 1º turno Lula com 45,3% contra 42,2% de Flávio Bolsonaro, e no 2º turno Flávio com 47,7% contra 47,6% de Lula, praticamente empatados.

A amostragem do Atlas carimba o que todas as outras pesquisas já demonstraram: embora oficialmente 14 candidatos estejam registrados como postulantes à Presidência da República, a disputa polarizou mesmo entre Lula e Flávio.

Mais que isso, também já é quase certo que teremos dois turnos na peleja federal. Em 2022, Lula foi ao 2º turno contra Jair Bolsonaro, então presidente, e o resultado oficial foi trincado.

Lula teve 50,90% dos votos (60.345.999), contra 49,10% (58.206.354) de Bolsonaro. Pelo que as pesquisas de agora dizem, e o Atlas atesta isso, de lá para cá o cenário pouco mudou.

Nossa Senhora no jogo político

Sexta passada, o ministro André Mendonça, do STF, mandou tirar das redes postagens dizendo que Flávio Bolsonaro pretendia retirar Nossa Senhora Aparecida da condição de Padroeira do Brasil.

Domingo, Flávio Dino, também ministro do STF, desfez a decisão e mandou manter. Ontem, Luiz Fux, outro ministro, suspendeu a determinação de Dino. A pergunta: e a Justiça Eleitoral, onde fica?

Mulheres da caneta festejam premiação de documentário

O documentário ‘Entre a Caneta e o Poder: Mulheres no Jornalismo da Bahia’, do cineasta Daniel Talento, ganhou o troféu Rota do Lagarto, na categoria Documentário Mostra Brasil, no 8º Festicine Pedra Azul, em Domingos Martins, no Espírito Santo, realizado no último fim de semana.

O filme tem depoimentos das jornalistas Isabel Santos, Joana D’Arck, Mônica Bichara, Jaciara Santos. Marlupe Caldas e Carmela Talento, esta mãe de Daniel, o cineasta, cujo pai é o saudoso também jornalista Antonio Jorge Moura.

Carmela esteve ausente, mas se diz felicíssima pelo resultado:

– O Daniel é só alegria. E nós também.

REGISTROS

Olho na gasolina 1

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) botou o time em campo, quarta da semana passada, para avaliar abusos nos preços dos combustíveis. As primeiras análises mostram que os estados que mais apresentaram variações foram Bahia, Mato Grosso, Pernambuco, Sergipe e Tocantins.

Olho na gasolina 2

Aliás, na Alba dizem que se a Senacon der um volteio pela Bahia não vai perder viagem. Pipocam denúncias de todos os pontos do estado, sendo que a região de Santo Antônio de Jesus é um prato cheio.

Perrengue em Ilhéus

Valderico Júnior (UB), prefeito de Ilhéus, ganhou um bom perrengue jurídico. Foi condenado a ficar oito anos inelegível. Motivo: fraude nas cotas de gênero. Ninguém acredita que isso vá valer até o fim, mas que perturba é certo como sem dúvida.

Povos tradicionais

Apesar de ontem estarmos a cinco dias das eleições, a deputada estadual Neusa Cadore (PT) reinstalou a Frente Parlamentar Mista Socioambientalista e em Defesa dos Territórios dos Povos e Comunidades Tradicionais. O ato reuniu ambientalistas e lideranças de povos tradicionais.