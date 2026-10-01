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LEVI VASCONCELOS

Segundo o AtlasIntel, 2026 reedita 2022. Neto sai na frente e acaba atrás

Com a disputa acirrada, Jerônimo Rodrigues se destaca nas pesquisas

Levi Vasconcelos, com colaboração de Marcos Freitas
Por Levi Vasconcelos, com colaboração de Marcos Freitas
AtlasIntel aponta nova vantagem de Jerônimo contra ACM Neto (União Brasil)
AtlasIntel aponta nova vantagem de Jerônimo contra ACM Neto (União Brasil) - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Na campanha eleitoral de 2022, ACM Neto disputando o governo com Jerônimo liderava todas as pesquisas com folga. Na véspera da eleição, o AtlasIntel, em parceria com A TARDE, divulgou pesquisa que dava 46,5% para Jerônimo contra 39% de Neto.

Foi um terremoto na oposição. Urnas abertas, Jerônimo teve 49,45% dos votos contra 40,8% de Neto. O Atlas acertou em cheio.

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Agora, em 2026, a história se repete. Neto liderou todas as pesquisas e, na reta de chegada, não com a folga de 2022, mas sempre na frente, e chega o AtlasIntel e dá Jerônimo com 50,71%, contra 47,5% de Neto. Dá um indicativo de que Jerônimo pode vencer no 1º turno. Será? Em 2022, ele era um ilustre desconhecido e Lula oposição, hoje é governador e Lula presidente.

No ataque – Durante a campanha que se finda, a estratégia de ACM Neto foi bastante nítida. Poder restrito, limitado à prefeitura de Salvador, e sem referência na disputa presidencial, optou por atacar sistematicamente Jerônimo, tentando desqualificá-lo.

Ficou meio foram de tom, porque as mesmas pesquisas que apontaram a liderança de Neto também mostravam altos índices de aprovação para Jerônimo como governador.

Sabe-se lá o que as urnas dirão, mas se carimbarem o que dita as pesquisas Neto não tem muito a lamentar. Sem nada além do blábláblá, e ainda tornar-se candidato competitivo no território baiano, já é uma vitória.

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Jerônimo cair fora do debate foi bom ou ruim? Há controvérsias

Jerônimo caiu fora do debate na TV Bahia, Ronaldo Mansur, o candidato do Psol, sofreu um acidente, e ACM Neto ficou só.

Para Jerônimo, foi bom ou ruim? Segundo o deputado Emerson Penalva (PP), aliado de ACM Neto, o governador pisou na bola:

– Um governador, candidato à reeleição, tendo a oportunidade de debater tudo o que ele fez ou deixou de fazer, ou ele temeu passar inabilidade como gestor ou desrespeitou não só a população baiana como a própria democracia.

Mas, os aliados de Jerônimo não entendem assim. Um deles, que não quis se identificar por achar melhor ficar de fora, disse que o governador só ganhou:

– Neto só tem como trunfo o uso da mídia. E, como na campanha perdeu as estribeiras, com muitas mentiras, o melhor foi Jerônimo não ir.

Lula fica fora da Globo hoje

Lula também já anunciou que hoje não participa do debate da Globo. Petistas avaliam que ele tem muito mais a perder do que a ganhar, já que, como presidente e candidato à reeleição, tende a virar saco de pancada.

Aliás, como Lula esteve anteontem em Salvador, dizem que a decisão de Jerônimo de não ir à TV Bahia nasceu das conversas com Lula, que já havia antecipado entre amigos que não iria à Globo.

No final da campanha, GFrancisco adorna a Alba

Nem por ser a semana da eleição, a Assembleia perdeu o charme, ao contemplar os visitantes com belas obras de arte logo na entrada. Quem deu as cartas por lá nos últimos dias, e fica até hoje, é Geraldo Francisco dos Santos, o GFrancisco, professor, jornalista e filósofo que apresenta a exposição ‘A Arquitetura do Gesto’, fruto do trabalho nos últimos cinco anos, quando adotou também a pintura na vida e agora integra a Escola de Arte da Bahia.

“Meu trabalho surge de imagens mentais e sensações cotidianas, rastros de um sonho ou da percepção atenta do dia a dia”, diz.

GFrancisco também integra o Ateliê Ama.

REGISTROS

Cães em pauta 1

Assim que a eleição acabar, os cães vão voltar às rodas políticas da Alba. Esta semana, no povoado de Várzea do Canto, em Quixabeira, cães atacaram um galinheiro e mataram todas as 37 aves da criação. O fato rendeu intenso barulho.

Cães em pauta 2

O que se diz é que a ação dos defensores dos animais ajudou na preservação de cães e gatos, mas as políticas para cuidar deles, com castração e canis, ainda são muito poucas diante das necessidades. E o problema só cresce.

Orçamento 2027

A proposta orçamentária do Estado para 2027 chegou à Alba ontem. Entre receitas e despesas, a Bahia vai movimentar aí algo em torno

R$ 90,8 bilhões, 11,3% a mais do que em 2026. A proposta prevê aumento do consumo interno e das exportações.

Marluce e Marlupe

Ao listarmos as jornalistas que estão no filme Entre a Caneta e o Poder, citamos Marlupe Caldas, quando na real quem está lá, ao lado de Carmela Talento, Jaciara Santos, Joana Darck, Mônica Bichara e Isabel Santos é Marluce Moura. Nossas desculpas pelo erro, mas ambas honram a categoria.

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ACM Neto coluna levi vasconcelos Jerônimo Rodrigues

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