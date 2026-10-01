Segundo o AtlasIntel, 2026 reedita 2022. Neto sai na frente e acaba atrás

Na campanha eleitoral de 2022, ACM Neto disputando o governo com Jerônimo liderava todas as pesquisas com folga. Na véspera da eleição, o AtlasIntel, em parceria com A TARDE, divulgou pesquisa que dava 46,5% para Jerônimo contra 39% de Neto.

Foi um terremoto na oposição. Urnas abertas, Jerônimo teve 49,45% dos votos contra 40,8% de Neto. O Atlas acertou em cheio.

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Agora, em 2026, a história se repete. Neto liderou todas as pesquisas e, na reta de chegada, não com a folga de 2022, mas sempre na frente, e chega o AtlasIntel e dá Jerônimo com 50,71%, contra 47,5% de Neto. Dá um indicativo de que Jerônimo pode vencer no 1º turno. Será? Em 2022, ele era um ilustre desconhecido e Lula oposição, hoje é governador e Lula presidente.

No ataque – Durante a campanha que se finda, a estratégia de ACM Neto foi bastante nítida. Poder restrito, limitado à prefeitura de Salvador, e sem referência na disputa presidencial, optou por atacar sistematicamente Jerônimo, tentando desqualificá-lo.

Ficou meio foram de tom, porque as mesmas pesquisas que apontaram a liderança de Neto também mostravam altos índices de aprovação para Jerônimo como governador.

Sabe-se lá o que as urnas dirão, mas se carimbarem o que dita as pesquisas Neto não tem muito a lamentar. Sem nada além do blábláblá, e ainda tornar-se candidato competitivo no território baiano, já é uma vitória.

Jerônimo cair fora do debate foi bom ou ruim? Há controvérsias

Jerônimo caiu fora do debate na TV Bahia, Ronaldo Mansur, o candidato do Psol, sofreu um acidente, e ACM Neto ficou só.

Para Jerônimo, foi bom ou ruim? Segundo o deputado Emerson Penalva (PP), aliado de ACM Neto, o governador pisou na bola:

– Um governador, candidato à reeleição, tendo a oportunidade de debater tudo o que ele fez ou deixou de fazer, ou ele temeu passar inabilidade como gestor ou desrespeitou não só a população baiana como a própria democracia.

Mas, os aliados de Jerônimo não entendem assim. Um deles, que não quis se identificar por achar melhor ficar de fora, disse que o governador só ganhou:

– Neto só tem como trunfo o uso da mídia. E, como na campanha perdeu as estribeiras, com muitas mentiras, o melhor foi Jerônimo não ir.

Lula fica fora da Globo hoje

Lula também já anunciou que hoje não participa do debate da Globo. Petistas avaliam que ele tem muito mais a perder do que a ganhar, já que, como presidente e candidato à reeleição, tende a virar saco de pancada.

Aliás, como Lula esteve anteontem em Salvador, dizem que a decisão de Jerônimo de não ir à TV Bahia nasceu das conversas com Lula, que já havia antecipado entre amigos que não iria à Globo.

No final da campanha, GFrancisco adorna a Alba

Nem por ser a semana da eleição, a Assembleia perdeu o charme, ao contemplar os visitantes com belas obras de arte logo na entrada. Quem deu as cartas por lá nos últimos dias, e fica até hoje, é Geraldo Francisco dos Santos, o GFrancisco, professor, jornalista e filósofo que apresenta a exposição ‘A Arquitetura do Gesto’, fruto do trabalho nos últimos cinco anos, quando adotou também a pintura na vida e agora integra a Escola de Arte da Bahia.

“Meu trabalho surge de imagens mentais e sensações cotidianas, rastros de um sonho ou da percepção atenta do dia a dia”, diz.

GFrancisco também integra o Ateliê Ama.

REGISTROS

Cães em pauta 1

Assim que a eleição acabar, os cães vão voltar às rodas políticas da Alba. Esta semana, no povoado de Várzea do Canto, em Quixabeira, cães atacaram um galinheiro e mataram todas as 37 aves da criação. O fato rendeu intenso barulho.

Cães em pauta 2

O que se diz é que a ação dos defensores dos animais ajudou na preservação de cães e gatos, mas as políticas para cuidar deles, com castração e canis, ainda são muito poucas diante das necessidades. E o problema só cresce.

Orçamento 2027

A proposta orçamentária do Estado para 2027 chegou à Alba ontem. Entre receitas e despesas, a Bahia vai movimentar aí algo em torno

R$ 90,8 bilhões, 11,3% a mais do que em 2026. A proposta prevê aumento do consumo interno e das exportações.

Marluce e Marlupe

Ao listarmos as jornalistas que estão no filme Entre a Caneta e o Poder, citamos Marlupe Caldas, quando na real quem está lá, ao lado de Carmela Talento, Jaciara Santos, Joana Darck, Mônica Bichara e Isabel Santos é Marluce Moura. Nossas desculpas pelo erro, mas ambas honram a categoria.