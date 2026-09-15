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Ponte Salvador-Itaparica: União libera 1,4 milhão de m² para obras

Autorização contempla áreas em Salvador e Vera Cruz; saiba mais

Ane Catarine
Por
Projeto da ponte Salvador - Itaparica
Projeto da ponte Salvador - Itaparica - Foto: Divulgação

A Secretaria do Patrimônio da União (SPU) publicou nesta terça-feira, 15, uma autorização para que o governo da Bahia utilize uma área total de 1.416.231,24 m² sob domínio federal para a execução das obras de implantação da Ponte Salvador-Itaparica.

A autorização, publicada no Diário Oficial da União (DOU), alcança áreas em Salvador e Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, incluindo trechos em terra firme e o espelho d’água da Baía de Todos os Santos.

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O ato formaliza mais uma etapa burocrática necessária para a execução do projeto, que tem previsão de conclusão em 2031.

Onde serão realizadas as obras?

  • Cabeceira em Salvador: uma área de 100.855,61 m² localizada em terra firme, no bairro de Água de Meninos, destinada à estrutura de acesso e à chegada da ponte na capital.
  • Travessia marítima: um total de 1.286.386,30 m² de espelho d’água na Baía de Todos os Santos, correspondente ao trecho marítimo entre Salvador e Vera Cruz.
  • Chegada em Vera Cruz: áreas em terra firme que somam 28.989,33 m², destinadas à integração do novo sistema rodoviário no município.

A liberação dessas áreas consta na Portaria MGI-SPU-BA/MGI nº 7.580/2026, que revoga formalmente a autorização anterior, concedida em julho de 2026 pela Portaria SPU/MGI nº 5.834/2026.

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Cronograma

As obras oficiais da ponte começaram em 1º de julho de 2026, com frentes iniciais de trabalho em Salvador, Vera Cruz e Maragojipe.

O projeto, administrado pela Concessionária Dois de Julho, está atualmente nas seguintes fases:

  • Canteiros de obras e logística: os espaços de apoio, como os de São Roque do Paraguaçu e Vera Cruz, estão ativos na fabricação e montagem de estruturas metálicas.
  • Plataforma no mar: está em andamento a montagem de uma plataforma linear provisória a partir de Vera Cruz, na Praia do Jaburu. A estrutura servirá de base para o avanço dos guindastes sobre o mar e a instalação das primeiras estacas.
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ponte salvador-itaparica Salvador Vera Cruz

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