Globo abre auditoria sobre relação de Luciano Huck com Vorcaro

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A Globo autorizou a abertura de uma auditoria interna para analisar a relação de Luciano Huck com o banqueiro Daniel Vorcaro, preso no âmbito das investigações envolvendo o Banco Master.

A decisão foi tomada após mensagens encontradas no celular de Vorcaro revelarem contatos frequentes entre os dois, incluindo conversas sobre encontros, viagens, aeronaves e negociações comerciais envolvendo o Will Bank e o Domingão com Huck. A abertura da auditoria foi confirmada pelo portal ig.com.

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Auditoria deve analisar contratos e contatos

De acordo com a apuração divulgada neste sábado, 3, o procedimento foi autorizado pelo conselho do Grupo Globo e deverá levantar o histórico da relação entre Huck e Vorcaro.

A análise deve incluir contratos comerciais, contatos mantidos entre os dois, eventuais negócios e outras circunstâncias relacionadas às mensagens encontradas pela Polícia Federal.

A previsão é de que o trabalho seja concluído em aproximadamente 30 dias. O resultado será acompanhado internamente pela emissora.

Huck nega sociedade com Vorcaro

Após a divulgação das mensagens, a defesa de Luciano Huck afirmou que a relação com Vorcaro esteve ligada à captação e à gestão do patrocínio do Will Bank ao Domingão com Huck.

O apresentador também negou ter sido sócio do banqueiro e afirmou que os acordos comerciais foram formalizados por meio de contratos, emissão de notas fiscais, recolhimento de impostos e prestação dos serviços previstos.

Luciano Huck e Daniel Vorcaro - Foto: Reprodução | TV Globo e Reprodução | Redes Sociais

Segundo a defesa, os contratos de imagem e publicidade foram encerrados antes da intervenção do Banco Central no Will Bank. A imprensa também informou que as mensagens mencionavam contratos comerciais envolvendo valores destinados à Globo e um contrato pessoal com Huck.

Mensagens mostram proximidade entre os dois

As conversas apreendidas no celular de Vorcaro e divulgadas nos últimos dias mostram uma relação próxima entre o banqueiro e o apresentador desde 2023.

Os diálogos incluem convites para eventos e jantares, pedidos relacionados ao uso de aeronaves e assuntos comerciais.

Apesar da proximidade revelada pelas mensagens, não foram apontadas ilegalidades nos diálogos, e Huck sustenta que sua relação comercial com Vorcaro foi regular.

Plataforma eleitoral também entrou no caso

Além da relação com Vorcaro, a Globo e Luciano Huck passaram a enfrentar questionamentos relacionados à divulgação da plataforma TemMeuVoto.

O site foi apresentado por Huck no programa Domingão, em 27 de setembro, como uma ferramenta gratuita e apartidária que busca aproximar eleitores de candidatos a partir das respostas dadas a um questionário.

Após a divulgação, usuários relataram nas redes sociais resultados que, segundo eles, indicariam candidatos identificados com a direita.

MPF abriu investigação sobre plataforma

A divulgação levou o Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul a instaurar uma investigação para apurar se houve eventual violação da legislação eleitoral por parte de Huck e da Globo.

A Globo informou que não havia sido notificada sobre a investigação. Já a plataforma afirma que não recomenda voto nem favorece partidos e apresenta sua metodologia como igualitária para os candidatos.

Até o momento, não há decisão definitiva da Justiça Eleitoral sobre eventual punição relacionada à divulgação da plataforma. A apuração do MPF ainda está em andamento.

Globo terá de analisar os dois episódios

Com a auditoria, a emissora deverá avaliar separadamente os contratos e contatos de Huck com Vorcaro e os questionamentos relacionados à plataforma eleitoral.

O procedimento poderá ajudar a empresa a identificar quais relações estão documentadas comercialmente e quais circunstâncias precisam de análise adicional.

O relatório previsto para os próximos 30 dias será acompanhado internamente pela Globo e poderá servir de base para as decisões da emissora sobre o assunto.