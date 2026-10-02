Luciano Huck vai ser demitido? Entenda o peso da relação com Vorcaro

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O nome do apresentador Luciano Huck ganhou destaque recentemente por ele manter uma relação comercial e de amizade com o dono do extinto Banco Master, Daniel Vorcaro, preso por suspeita de fraudes financeiras e lavagem de dinheiro.

Huck atuou ativamente para ter o patrocínio do Will Bank, banco digital ligado a Vorcaro, e obteve não apenas contratos para a Globo, mas também valores para suas contas pessoais.

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Caso trabalhasse no Jornalismo da emissora, o apresentador do ‘Domingão com Huck’, teria seu cargo colocado em xeque pela mesma regra que custou o emprego de Dony De Nuccio em 2019, ano em que o jornalista deixou a empresa.

A saída aconteceu após o site Notícias da TV revelar que o jornalista mantinha uma empresa de comunicação que prestava serviços ao Bradesco enquanto ocupava a bancada do Jornal Hoje.

O caso ficou ainda mais grave depois que veio à tona que ele também havia participado de negociações comerciais com o banco, incluindo uma proposta de contrato que poderia chegar a R$ 60 milhões.

Dony de Nuccio reconheceu, na época, que determinadas atividades de sua empresa ultrapassavam os limites esperados pela Globo para seus jornalistas e apresentou sua carta de demissão. O então diretor-geral de Jornalismo, Ali Kamel, aceitou o pedido.

Regra não é uma particularidade da Globo

É uma prática comum em redações a restrição para que jornalistas mantenham negócios comerciais com empresas relacionadas à sua atuação profissional ou usem a posição que ocupam na televisão para obter vantagens particulares.

Isso acontece para evitar conflitos de interesse. A lógica é separar a pessoa física da jurídica.

Nesse aspecto, o caso de Huck se aproxima do episódio que motivou a saída de Dony. As mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Vorcaro mostram o apresentador envolvido nas tratativas para levar o Will Bank ao Domingão, além de intermediar contatos do banqueiro com a Globo.

Além disso, ao mesmo tempo, registros revelados pela revista Veja apontam para uma relação próxima entre os dois e mencionam que Vorcaro teria feito um pagamento de R$ 26 milhões referentes a um “contrato pessoal” para Huck.

Diferença fundamental

Dentro desse contexto de relações de funcionários da Globo com empresas, é importante destacar que existe uma diferença fundamental, que está na função de cada um dentro da empresa.

O código de conduta citado no caso de Dony De Nuccio estabelece regras específicas para os profissionais do Jornalismo, enquanto Huck pertence ao departamento de de Entretenimento, mais complacente.

Devido a isso, as normas que poderiam ameaçar a permanência de um jornalista não se aplicam ao apresentador do Domingão com Huck da mesma maneira.