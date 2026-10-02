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Luciano Huck vai ser demitido? Entenda o peso da relação com Vorcaro

Caso parecido resultou na saída de um jornalista da emissora em 2019

Edvaldo Sales
Por
Caso parecido resultou na saída de um jornalista da emissora em 2019
Caso parecido resultou na saída de um jornalista da emissora em 2019 - Foto: Divulgação | Polícia Federal

O nome do apresentador Luciano Huck ganhou destaque recentemente por ele manter uma relação comercial e de amizade com o dono do extinto Banco Master, Daniel Vorcaro, preso por suspeita de fraudes financeiras e lavagem de dinheiro.

Huck atuou ativamente para ter o patrocínio do Will Bank, banco digital ligado a Vorcaro, e obteve não apenas contratos para a Globo, mas também valores para suas contas pessoais.

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Caso trabalhasse no Jornalismo da emissora, o apresentador do ‘Domingão com Huck’, teria seu cargo colocado em xeque pela mesma regra que custou o emprego de Dony De Nuccio em 2019, ano em que o jornalista deixou a empresa.

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A saída aconteceu após o site Notícias da TV revelar que o jornalista mantinha uma empresa de comunicação que prestava serviços ao Bradesco enquanto ocupava a bancada do Jornal Hoje.

O caso ficou ainda mais grave depois que veio à tona que ele também havia participado de negociações comerciais com o banco, incluindo uma proposta de contrato que poderia chegar a R$ 60 milhões.

Dony de Nuccio reconheceu, na época, que determinadas atividades de sua empresa ultrapassavam os limites esperados pela Globo para seus jornalistas e apresentou sua carta de demissão. O então diretor-geral de Jornalismo, Ali Kamel, aceitou o pedido.

Regra não é uma particularidade da Globo

É uma prática comum em redações a restrição para que jornalistas mantenham negócios comerciais com empresas relacionadas à sua atuação profissional ou usem a posição que ocupam na televisão para obter vantagens particulares.

Isso acontece para evitar conflitos de interesse. A lógica é separar a pessoa física da jurídica.

Nesse aspecto, o caso de Huck se aproxima do episódio que motivou a saída de Dony. As mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Vorcaro mostram o apresentador envolvido nas tratativas para levar o Will Bank ao Domingão, além de intermediar contatos do banqueiro com a Globo.

Além disso, ao mesmo tempo, registros revelados pela revista Veja apontam para uma relação próxima entre os dois e mencionam que Vorcaro teria feito um pagamento de R$ 26 milhões referentes a um “contrato pessoal” para Huck.

Diferença fundamental

Dentro desse contexto de relações de funcionários da Globo com empresas, é importante destacar que existe uma diferença fundamental, que está na função de cada um dentro da empresa.

O código de conduta citado no caso de Dony De Nuccio estabelece regras específicas para os profissionais do Jornalismo, enquanto Huck pertence ao departamento de de Entretenimento, mais complacente.

Devido a isso, as normas que poderiam ameaçar a permanência de um jornalista não se aplicam ao apresentador do Domingão com Huck da mesma maneira.

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Daniel Vorcaro Globo luciano huck

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