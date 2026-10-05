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ELEIÇÕES

Michel Temer anuncia apoio a Flávio Bolsonaro no 2º turno

Ex-presidente se manifesta em publicação nas redes sociais

Cássio Moreira
Por
Ex-presidente Michel Temer declara apoio a Flávio
Ex-presidente Michel Temer declara apoio a Flávio - Foto: Valter Campanato | Agência Brasil
Eleições 2026

O ex-presidente Michel Temer (MDB) declarou apoio ao candidato Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial deste ano, em publicação realizada nesta segunda-feira, 5.

Em vídeo divulgado no Instagram, Temer afirmou que os números do primeiro turno mostram o sentimento de mudança por parte do eleitor brasileiro, apontando que essa transformação, na sua visão, parte da eleição de Flávio, que disputa a presidência contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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"As urnas falaram. O povo brasileiro, autoridade única da democracia, deixou claro que deseja mudança. A sociedade não quer fórmulas repetidas e discursos grosseiros. Quer novas ideias, novas atitudes, novos projetos e um caminho diferente. Quer, portanto, reconexão. E reconexão é Flávio. Um bom Brasil a todos”, destacou Michel Temer.

Lula e Flávio Bolsonaro disputam segundo turno

O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro disputam o segundo turno da eleição presidencial, previsto para acontecer no dia 25 de outubro.

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Flávio liderou o primeiro turno, com 56.104.503 de votos, enquanto Lula, segundo colocado, obteve 53.879.538 de votos.

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eleições no Brasil Michel Temer

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