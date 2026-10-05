Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

REPRESENTATIVIDADE

Bahia amplia bancada feminina na Câmara com três novas deputadas

Seis mulheres vão representar a Bahia na próxima legislatura

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Dra Raissa Soares (PL) recebeu a maior quantidade de votos
Dra Raissa Soares (PL) recebeu a maior quantidade de votos - Foto: Assessoria de Raíssa Soares
Eleições 2026

A bancada feminina da Bahia na Câmara dos Deputados terá um crescimento de 20% no número de deputadas federais baianas, com seis mulheres na próxima legislatura, uma a mais do que no período anterior. O resultado marca uma renovação na bancada, com três novas integrantes e três parlamentares que conseguiram manter suas cadeiras.

A nova composição terá formação com Olívia Santana (PCdoB), Alice Portugal (PCdoB), Maria Marighella (PT), Doutora Raissa Soares (PL), Ivoneide Caetano (PT) e Roberta Roma (PL).

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Entre os destaques, Doutora Raissa Soares (PL) recebeu a maior votação, com 162.194 votos.

Entre as candidatas, Raissa, Olívia e Marighella vão ocupar uma cadeira pela primeira vez. Já Ivoneide, Roberta e Alice conquistaram a reeleição. Na distribuição partidária, PT, PL e PCdoB empataram como os partidos que mais elegeram mulheres para a Casa, com duas cadeiras para cada legenda.

Olívia Santana vota durante as Eleições 2026
Olívia Santana vota durante as Eleições 2026 - Foto: Reprodução

Confira a lista das deputadas federais eleitas na Bahia, organizadas por ordem de votação:

  • Doutora Raissa Soares (PL) - 162.194 votos
  • Ivoneide Caetano (PT) - 161.537 votos
  • Roberta Roma (PL) - 155.473 votos
  • Olívia Santana (PCdoB) - 122.790 votos
  • Alice Portugal (PCdoB) - 114.107 votos
  • Maria Marighella (PT) - 108.870 votos

A mudança também representa a saída de duas parlamentares, Lídice da Mata (PSB) e Rogéria Santos (Republicanos) não conseguiram se reeleger.

Leia Também:

PAI E FILHO

Valdemar prevê Bolsonaro com participação ativa em eventual governo Flávio
Valdemar prevê Bolsonaro com participação ativa em eventual governo Flávio imagem

DEGRAU

Com aval de Candeias, Dr. Pitágoras ocupa cadeira na ALBA
Com aval de Candeias, Dr. Pitágoras ocupa cadeira na ALBA imagem

ELEIÇÕES

“Obrigado, minha Bahia”: Paulo Câmara celebra reeleição para 3º mandato
“Obrigado, minha Bahia”: Paulo Câmara celebra reeleição para 3º mandato imagem
Ivoneide é releeita Deputada Federal
Ivoneide é releeita Deputada Federal - Foto: Reprodução

Ivoneide é a única reeleita que aumentou a quantidade de votos

A comparação entre as parlamentares que disputaram a reeleição mostrou um comportamento diferente nas urnas: Ivoneide Caetano foi a única a aumentar sua quantidade de votos.

Em 2022, recebeu 105.885 votos. Agora, chegou a 161.537, um acréscimo de 55.652 votos, equivalente a cerca de 52,5%.

Já as outras candidatas, como Roberta Roma e Alice Portugal, tiveram uma redução na votação. Roberta Roma passou de 160.731 para 155.473 votos, uma redução de 5.258 votos, ou aproximadamente 3,3%.

Alice Portugal passou de 124.358 para 114.107 votos, uma diferença de 10.251 votos, ou cerca de 8,2%.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia Câmara dos Deputados eleições 2026

Relacionadas

Mais lidas