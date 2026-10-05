Bahia amplia bancada feminina na Câmara com três novas deputadas

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A bancada feminina da Bahia na Câmara dos Deputados terá um crescimento de 20% no número de deputadas federais baianas, com seis mulheres na próxima legislatura, uma a mais do que no período anterior. O resultado marca uma renovação na bancada, com três novas integrantes e três parlamentares que conseguiram manter suas cadeiras.

A nova composição terá formação com Olívia Santana (PCdoB), Alice Portugal (PCdoB), Maria Marighella (PT), Doutora Raissa Soares (PL), Ivoneide Caetano (PT) e Roberta Roma (PL).

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Entre os destaques, Doutora Raissa Soares (PL) recebeu a maior votação, com 162.194 votos.

Entre as candidatas, Raissa, Olívia e Marighella vão ocupar uma cadeira pela primeira vez. Já Ivoneide, Roberta e Alice conquistaram a reeleição. Na distribuição partidária, PT, PL e PCdoB empataram como os partidos que mais elegeram mulheres para a Casa, com duas cadeiras para cada legenda.

Olívia Santana vota durante as Eleições 2026 - Foto: Reprodução

Confira a lista das deputadas federais eleitas na Bahia, organizadas por ordem de votação:

Doutora Raissa Soares (PL) - 162.194 votos

162.194 votos Ivoneide Caetano (PT) - 161.537 votos

161.537 votos Roberta Roma (PL) - 155.473 votos

155.473 votos Olívia Santana (PCdoB) - 122.790 votos

122.790 votos Alice Portugal (PCdoB) - 114.107 votos

114.107 votos Maria Marighella (PT) - 108.870 votos

A mudança também representa a saída de duas parlamentares, Lídice da Mata (PSB) e Rogéria Santos (Republicanos) não conseguiram se reeleger.

Ivoneide é releeita Deputada Federal - Foto: Reprodução

Ivoneide é a única reeleita que aumentou a quantidade de votos

A comparação entre as parlamentares que disputaram a reeleição mostrou um comportamento diferente nas urnas: Ivoneide Caetano foi a única a aumentar sua quantidade de votos.

Em 2022, recebeu 105.885 votos. Agora, chegou a 161.537, um acréscimo de 55.652 votos, equivalente a cerca de 52,5%.

Já as outras candidatas, como Roberta Roma e Alice Portugal, tiveram uma redução na votação. Roberta Roma passou de 160.731 para 155.473 votos, uma redução de 5.258 votos, ou aproximadamente 3,3%.

Alice Portugal passou de 124.358 para 114.107 votos, uma diferença de 10.251 votos, ou cerca de 8,2%.