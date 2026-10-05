POLÍTICA
Após vitória nas urnas, Tagner agradece confiança e fala em responsabilidade
Novo deputado estadual disse que pretende representar Camaçari, a Região Metropolitana e toda Bahia
Tagner (PT) foi eleito deputado estadual com 63.032 votos e vai representar Camaçari e a Região Metropolitana na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Em declaração exclusiva ao A TARDE após a confirmação do resultado, o petista atribuiu a vitória à confiança recebida nas urnas e afirmou que pretende transformar o resultado em um mandato próximo da população.
Para Tagner, a campanha serviu também como demonstração de apoio ao projeto político apresentado durante a disputa. Agora eleito, ele afirma que o novo desafio será corresponder à confiança dos eleitores com uma atuação voltada às demandas dos municípios.
“Essa campanha foi uma experiência muito importante e uma demonstração de confiança da população no nosso projeto. Recebo essa vitória com muita gratidão, mas, principalmente, com muita responsabilidade.”
O deputado eleito também definiu Camaçari e a Região Metropolitana como prioridades de sua atuação, mas ampliou o compromisso para todo o estado. Segundo ele, o mandato deverá ser construído em articulação com o governador Jerônimo Rodrigues, o prefeito Luiz Caetano e a bancada do grupo político.
“Chego à Assembleia Legislativa com o compromisso de representar Camaçari, a Região Metropolitana e toda a Bahia, trabalhando em parceria com o governador Jerônimo, com o prefeito Luiz Caetano e com a nossa bancada para buscar mais investimentos, oportunidades e melhorias para a população.”
Proximidade com a população
Além da articulação política para buscar investimentos, Tagner afirmou que pretende manter uma atuação participativa durante o mandato. A proposta apresentada pelo petista é de estar próximo das pessoas e acompanhar as demandas que chegam ao Legislativo.
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“Quero fazer um mandato presente, participativo e que esteja sempre próximo das pessoas.”
Veja a lista completa dos deputados eleitos na Bahia
- Ivana Bastos (PSD):
- Diego Castro (PL):
- Rowenna (PT):
- Dr. Thiago Gilleno (Republicanos):
- Denise Menezes (PSD):
- Elinaldo (União):
- Rosemberg (PT):
- Alex Piatã (PSD):
- Pedro Tavares (União Brasil):
- Rogério Andrade (MDB):
- Sandro Régis (União Brasil):
- Luciano Pinheiro (PDT):
- Osni (PT):
- Cinthya Marabá (PL):
- Angelo Almeida (PSB):
- Samuel Júnior (PL):
- Andrea Castro (PSD):
- Vilma Reis (PT):
- Tancredo Isidório (Avante):
- Marcinho Oliveira (PDT):
- Léo de Neco (Avante):
- Igor (PL):
- Niltinho (PSD):
- Júlio Pinheiro (PT):
- Jânio Natal Júnior (PL):
- Juvenilson Passos:
- Hassan de Zé Cocá (PP):
- Ricardo Rodrigues (PSD):
- Júnior Muniz (PT):
- Bobô (PCdoB):
- Kleber Rosa (PSOL)
- Jordávio Ramos
- Fabrício Falcão (PCdoB)
- Tagner (PT)
- Roberto Carlos (PV)
- Eduardo Salles (PV)
- Robinson Almeida (PT)
- Fátima Nunes (PT)
- Marquinho Viana (PV)
- Zó do Sertão (PCdoB)
- Neusa Cadore (PT)
- Euclides Fernandes (PT)
- Vitor Azevedo (Avante)
- Silva Neto (Avante)
- João de Furão (Avante)
- Jurailton Santos (Avante)
- José de Arimateia (Republicanos)
- Neto Coelho (PDT)
- Josafá Marinho (PDT)
- Cláudia Oliveira (PSD)
- Ludmilla Fiscina (PSD)
- Carlinhos Sobral (MDB)
- Paulo Câmara (PL)
- Soldado Prisco (PL)
- Penalva (PP)
- Luciano Simões (União Brasil)
- Dr. Pitágoras (PP)
- Tiago Correia (PSDB)
Como fica a composição da ALBA
Ao todo, a composição na Alba é formada por 63 cadeiras, que são distribuídas entre partidos e federações. Nesta eleição, a que mais se destacou foi a Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, com a maior bancada, com 20 deputados.
Na sequência estão o PSD, com nove cadeiras, a Federação União Progressista (União Brasil/PP), com oito, e o PL, com sete.
O Avante e o PDT aparecem com cinco cadeiras cada. O Republicanos terá quatro representantes, enquanto MDB terá dois. As federações PSDB/Cidadania e PSOL/Rede terão dois e um deputado, respectivamente.