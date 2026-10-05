Após vitória nas urnas, Tagner agradece confiança e fala em responsabilidade

Tagner (PT) foi eleito deputado estadual com 63.032 votos e vai representar Camaçari e a Região Metropolitana na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Em declaração exclusiva ao A TARDE após a confirmação do resultado, o petista atribuiu a vitória à confiança recebida nas urnas e afirmou que pretende transformar o resultado em um mandato próximo da população.

Para Tagner, a campanha serviu também como demonstração de apoio ao projeto político apresentado durante a disputa. Agora eleito, ele afirma que o novo desafio será corresponder à confiança dos eleitores com uma atuação voltada às demandas dos municípios.

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“Essa campanha foi uma experiência muito importante e uma demonstração de confiança da população no nosso projeto. Recebo essa vitória com muita gratidão, mas, principalmente, com muita responsabilidade.”

O deputado eleito também definiu Camaçari e a Região Metropolitana como prioridades de sua atuação, mas ampliou o compromisso para todo o estado. Segundo ele, o mandato deverá ser construído em articulação com o governador Jerônimo Rodrigues, o prefeito Luiz Caetano e a bancada do grupo político.

“Chego à Assembleia Legislativa com o compromisso de representar Camaçari, a Região Metropolitana e toda a Bahia, trabalhando em parceria com o governador Jerônimo, com o prefeito Luiz Caetano e com a nossa bancada para buscar mais investimentos, oportunidades e melhorias para a população.”

Proximidade com a população

Além da articulação política para buscar investimentos, Tagner afirmou que pretende manter uma atuação participativa durante o mandato. A proposta apresentada pelo petista é de estar próximo das pessoas e acompanhar as demandas que chegam ao Legislativo.

“Quero fazer um mandato presente, participativo e que esteja sempre próximo das pessoas.”

Veja a lista completa dos deputados eleitos na Bahia

Ivana Bastos (PSD):

Diego Castro (PL):

Rowenna (PT):

Dr. Thiago Gilleno (Republicanos):

Denise Menezes (PSD):

Elinaldo (União):

Rosemberg (PT):

Alex Piatã (PSD):

Pedro Tavares (União Brasil):

Rogério Andrade (MDB):

Sandro Régis (União Brasil):

Luciano Pinheiro (PDT):

Osni (PT):

Cinthya Marabá (PL):

Angelo Almeida (PSB):

Samuel Júnior (PL):

Andrea Castro (PSD):

Vilma Reis (PT):

Tancredo Isidório (Avante):

Marcinho Oliveira (PDT):

Léo de Neco (Avante):

Igor (PL):

Niltinho (PSD):

Júlio Pinheiro (PT):

Jânio Natal Júnior (PL):

Juvenilson Passos:

Hassan de Zé Cocá (PP):

Ricardo Rodrigues (PSD):

Júnior Muniz (PT):

Bobô (PCdoB):

Kleber Rosa (PSOL)

Jordávio Ramos

Fabrício Falcão (PCdoB)

Tagner (PT)

Roberto Carlos (PV)

Eduardo Salles (PV)

Robinson Almeida (PT)

Fátima Nunes (PT)

Marquinho Viana (PV)

Zó do Sertão (PCdoB)

Neusa Cadore (PT)

Euclides Fernandes (PT)

Vitor Azevedo (Avante)

Silva Neto (Avante)

João de Furão (Avante)

Jurailton Santos (Avante)

José de Arimateia (Republicanos)

Neto Coelho (PDT)

Josafá Marinho (PDT)

Cláudia Oliveira (PSD)

Ludmilla Fiscina (PSD)

Carlinhos Sobral (MDB)

Paulo Câmara (PL)

Soldado Prisco (PL)

Penalva (PP)

Luciano Simões (União Brasil)

Dr. Pitágoras (PP)

Tiago Correia (PSDB)

Como fica a composição da ALBA

Ao todo, a composição na Alba é formada por 63 cadeiras, que são distribuídas entre partidos e federações. Nesta eleição, a que mais se destacou foi a Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, com a maior bancada, com 20 deputados.

Na sequência estão o PSD, com nove cadeiras, a Federação União Progressista (União Brasil/PP), com oito, e o PL, com sete.

O Avante e o PDT aparecem com cinco cadeiras cada. O Republicanos terá quatro representantes, enquanto MDB terá dois. As federações PSDB/Cidadania e PSOL/Rede terão dois e um deputado, respectivamente.