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CRÍTICAS

Lula eleva tom contra STF e defende mudanças no Judiciário

Presidente atribui desgaste eleitoral a escândalos na Corte

Rodrigo Tardio
Por
Presidente não escondeu contrariedade com a necessidade de disputar nova etapa
Presidente não escondeu contrariedade com a necessidade de disputar nova etapa - Foto: Foto: Ricardo Stuckert.
Eleições 2026

Na primeira manifestação política após a apuração das urnas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva direcionou o foco das críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) durante encontro com a base aliada realizado nesta segunda-feira, 5.

O chefe do Executivo elevou a temperatura do discurso ao abordar o impacto de controvérsias recentes do Judiciário na campanha eleitoral.

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​“Estamos carregando nas costas uma coisa muito grave que é a promiscuidade que ficou estabelecida na Suprema Corte”, declarou Lula, referindo-se às denúncias de proximidade entre magistrados e o banqueiro Daniel Vorcaro.

Reformulação

Diante de governistas, o petista voltou a pregar uma reformulação profunda no sistema judiciário, sugerindo que a sociedade participe do debate sobre a fixação de mandatos por tempo determinado e novos critérios de escolha para os integrantes do Tribunal.

​Nos bastidores da campanha, correligionários apontam que o desgaste provocado pela associação de Lula ao ministro Alexandre de Moraes e aos episódios envolvendo Vorcaro cobrou um preço alto no desempenho das urnas.

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​O presidente não escondeu a contrariedade com a necessidade de disputar uma nova etapa. "Vocês pensam que eu não fiquei decepcionado? Toda eleição eu fico decepcionado, porque todas eu quero vencer no primeiro turno”, admitiu.

​Balanço das urnas

​Com 100% da apuração concluída pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o senador Flávio Bolsonaro encerrou a primeira fase na liderança, com 56.104.503 votos (47,03% dos válidos). Lula obteve 53.879.538 votos (45,16%), registrando uma perda de 3.379.966 eleitores em comparação à sua votação no primeiro turno do pleito de 2022.

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Tags

Debate Público eleições 2022 judiiciário Lula reformulação política supremo tribunal federal

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