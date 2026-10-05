CRÍTICAS
Lula eleva tom contra STF e defende mudanças no Judiciário
Presidente atribui desgaste eleitoral a escândalos na Corte
Na primeira manifestação política após a apuração das urnas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva direcionou o foco das críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) durante encontro com a base aliada realizado nesta segunda-feira, 5.
O chefe do Executivo elevou a temperatura do discurso ao abordar o impacto de controvérsias recentes do Judiciário na campanha eleitoral.
“Estamos carregando nas costas uma coisa muito grave que é a promiscuidade que ficou estabelecida na Suprema Corte”, declarou Lula, referindo-se às denúncias de proximidade entre magistrados e o banqueiro Daniel Vorcaro.
Reformulação
Diante de governistas, o petista voltou a pregar uma reformulação profunda no sistema judiciário, sugerindo que a sociedade participe do debate sobre a fixação de mandatos por tempo determinado e novos critérios de escolha para os integrantes do Tribunal.
Nos bastidores da campanha, correligionários apontam que o desgaste provocado pela associação de Lula ao ministro Alexandre de Moraes e aos episódios envolvendo Vorcaro cobrou um preço alto no desempenho das urnas.
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O presidente não escondeu a contrariedade com a necessidade de disputar uma nova etapa. "Vocês pensam que eu não fiquei decepcionado? Toda eleição eu fico decepcionado, porque todas eu quero vencer no primeiro turno”, admitiu.
Balanço das urnas
Com 100% da apuração concluída pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o senador Flávio Bolsonaro encerrou a primeira fase na liderança, com 56.104.503 votos (47,03% dos válidos). Lula obteve 53.879.538 votos (45,16%), registrando uma perda de 3.379.966 eleitores em comparação à sua votação no primeiro turno do pleito de 2022.