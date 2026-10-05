Adolescente de 12 anos morre após brincadeira entre amigos em escola

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Um menino de 12 anos morreu após se machucar durante uma brincadeira com colegas dentro de uma escola estadual em Castro, nos Campos Gerais do Paraná. Luigi Gabriel da Cruz Sales ficou internado por mais de uma semana e morreu no sábado, 4.

O acidente aconteceu em 25 de setembro, no Colégio Estadual Professor Basílio Chrum. Segundo informações da RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, o estudante participava de uma brincadeira em que dois colegas seguram uma pessoa pelos braços e a levantam.

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Durante a ação, Luigi caiu com a parte da frente do corpo contra o chão e sofreu ferimentos graves. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte.

Inicialmente, a investigação trabalha com a hipótese de acidente. O delegado Marcondes Ribeiro afirmou que, até o momento, não há indícios de que os outros estudantes tivessem intenção de machucar o menino ou assumissem o risco de provocar a morte.

Apesar disso, por se tratar de uma morte considerada extraordinária, a polícia pretende aprofundar a apuração para esclarecer toda a dinâmica do ocorrido.

Polícia apura demora no atendimento

Outro ponto investigado é o atendimento prestado a Luigi depois da queda. Segundo o delegado, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas teria recusado o atendimento por considerar que a situação não apresentava gravidade.

A polícia informou que o acidente aconteceu por volta das 13h40, enquanto o menino somente foi encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) às 16h25.

Escola suspendeu aulas

Após a morte, a Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) dispensou os estudantes das aulas nesta segunda e disponibilizou acolhimento e apoio psicossocial à comunidade escolar.

Em nota, a secretaria lamentou a morte e informou que acompanha o caso e presta assistência aos familiares, amigos e integrantes da escola.

Luigi também era atleta da Secretaria Municipal de Esportes de Castro. O órgão publicou uma nota de pesar lamentando a morte do menino e prestando solidariedade à família.