Dançarino de banda de pagode morre após cair de um barco na Bahia

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Um jovem de 28 anos morreu após cair de um barco durante um passeio com familiares no domingo, 18, em Barra do Jacuípe, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.



O corpo de Guilherme Cabral Rocha foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na manhã de segunda-feira, 19, nas proximidades da ponte sobre o Rio Jacuípe. O jovem trabalhava como dançarino em uma banda de pagode.

Como aconteceu o acidente

Segundo as informações divulgadas, Guilherme estava sentado na ponta da embarcação quando o barco realizou uma manobra, virou e ele caiu na água.



O jovem desapareceu e não foi localizado pelos familiares. Equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas na tarde de domingo, nas proximidades da Ponte do Rio Jacuípe e da Marina de Jacó.





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Moradores da região também ajudaram nas buscas, mas a presença de manguezais dificultou a visualização. Uma equipe náutica da Operação Camaçari Praia Segura participou da operação com o auxílio de uma moto aquática.

Perícia aponta traumatismo na cabeça

Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada pela 26ª Delegacia Territorial (DT/Vila de Abrantes). O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e encaminhar o corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

Segundo o exame pericial, Guilherme sofreu um traumatismo na cabeça. No entanto, ainda não foi possível determinar a dinâmica exata do ocorrido. As circunstâncias do acidente são investigadas pela Polícia Civil.