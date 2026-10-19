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ENTRETENIMENTO

Dançarino de banda de pagode morre após cair de um barco na Bahia

As circunstâncias do acidente são investigadas pela Polícia Civil

Evellyn Teixeira
Por
Jovem morre aos 28 anos após cair de um barco em Barra do Jacuípe
Jovem morre aos 28 anos após cair de um barco em Barra do Jacuípe - Foto: (Foto: Divulgação / Redes sociais)

Um jovem de 28 anos morreu após cair de um barco durante um passeio com familiares no domingo, 18, em Barra do Jacuípe, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

O corpo de Guilherme Cabral Rocha foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na manhã de segunda-feira, 19, nas proximidades da ponte sobre o Rio Jacuípe. O jovem trabalhava como dançarino em uma banda de pagode.

Como aconteceu o acidente

Segundo as informações divulgadas, Guilherme estava sentado na ponta da embarcação quando o barco realizou uma manobra, virou e ele caiu na água.

O jovem desapareceu e não foi localizado pelos familiares. Equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas na tarde de domingo, nas proximidades da Ponte do Rio Jacuípe e da Marina de Jacó.

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Moradores da região também ajudaram nas buscas, mas a presença de manguezais dificultou a visualização. Uma equipe náutica da Operação Camaçari Praia Segura participou da operação com o auxílio de uma moto aquática.

Perícia aponta traumatismo na cabeça

Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada pela 26ª Delegacia Territorial (DT/Vila de Abrantes). O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e encaminhar o corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

Segundo o exame pericial, Guilherme sofreu um traumatismo na cabeça. No entanto, ainda não foi possível determinar a dinâmica exata do ocorrido. As circunstâncias do acidente são investigadas pela Polícia Civil.

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camaçari Corpo de Bombeiro

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