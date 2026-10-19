Juliano Floss e Marina Sena surgem juntos após o término: “Pela democracia"

Juliano Floss e Marina Sena surgiram juntos pela primeira vez após o fim do namoro. O ex-casal postou fotos em que aparecem coladinhos durante a ida ao ato pela democracia neste domingo, 18, a favor do presidente Lula, que está concorrendo à reeleição.

“Sou amigo da minha ex e estou com Lula”, escreveu o ex-BBB na legenda da publicação no aplicativo ‘X’, o antigo Twitter. A cantora republicou os registros e disparou: “Ex juntos pela democracia”.

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Nos comentários, diversos fãs e seguidores não esconderam a surpresa ao verem os dois juntos. “Parece que estamos vivendo um filme em que todos os rivais se juntam para derrotar o grande vilão”, brincou um.

Término polêmico

Vale lembrar que a separação de Marina e Juliano foi marcada por uma polêmica com relação ao motivo do término. O dançarino e a cantora foram acusados de trocar indiretas nas redes sociais depois da separação, em setembro deste ano.

Durante o Rock In Rio 2026, Marina chegou a despedaçar um boneco de pano no palco, o que foi apontado como uma representação de Juliano. No entanto, a famosa negou que o ato tivesse alguma relação com o ex.