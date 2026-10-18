Morre cantor Benito di Paula, aos 84 anos, após luta contra o câncer

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Morreu neste domingo, 18 , o cantor, compositor e pianista Uday Vellozo, popularmente conhecido pelo seu nome artístico, Benito di Paula, aos 84 anos, após um ano lutando contra um câncer. Segundo informações divulgadas pela assessoria do artista, ele estava internado no Hospital 9 de Julho, em São Paulo, e enfrentava a doença havia aproximadamente um ano.

Natural de Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro, Benito ficou conhecido pela sua voz característica, somada ao samba, o tornou uma das grandes vozes da música brasileira.

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Iniciou a carreira ainda jovem, cantando em hotéis e boates no Rio de Janeiro. Foi convidado por um amigo para tocar em Santos, quando migrou sua trajetória para São Paulo, onde se desenvolveu como artista e se tornou um grande símbolo do Samba Paulista.

Entre as décadas de 70 e 80 atingiu seu auge popular, chegando a vender 50 milhões de discos, sendo o quinto maior vendedor de discos do Brasil. Além de ter suas músicas gravadas em idiomas como espanhol, francês, italiano, finlandês, alemão e outros, com um total de 4 milhões de discos vendidos na Europa.

Benito di Paula nos deixa com 35 discos gravados e uma discografia para eternidade. Até o momento, informações sobre velório de sepultamento não foram divulgadas.