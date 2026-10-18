Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO

LUTO

Morre cantor Benito di Paula, aos 84 anos, após luta contra o câncer

O artista estava internado no Hospital 9 de Julho, em São Paulo

Sara Santos
Por
| Atualizada em
O cantor lutava contra um câncer a aproximadamente um ano
O cantor lutava contra um câncer a aproximadamente um ano - Foto: Divulgação

Morreu neste domingo, 18 , o cantor, compositor e pianista Uday Vellozo, popularmente conhecido pelo seu nome artístico, Benito di Paula, aos 84 anos, após um ano lutando contra um câncer. Segundo informações divulgadas pela assessoria do artista, ele estava internado no Hospital 9 de Julho, em São Paulo, e enfrentava a doença havia aproximadamente um ano.

Natural de Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro, Benito ficou conhecido pela sua voz característica, somada ao samba, o tornou uma das grandes vozes da música brasileira.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Iniciou a carreira ainda jovem, cantando em hotéis e boates no Rio de Janeiro. Foi convidado por um amigo para tocar em Santos, quando migrou sua trajetória para São Paulo, onde se desenvolveu como artista e se tornou um grande símbolo do Samba Paulista.

Leia Também:

ENTRETENIMENTO

Mansão onde Hebe Camargo viveu aparece destroçada e herdeiro se manifesta
Mansão onde Hebe Camargo viveu aparece destroçada e herdeiro se manifesta imagem

ENTRETENIMENTO

Carlos Alberto de Nóbrega, é internado, aos 90 anos, em São Paulo
Carlos Alberto de Nóbrega, é internado, aos 90 anos, em São Paulo imagem

CASOS DE FAMÍLIA

Filhas de ator de 94 anos travam disputa na Justiça por imóvel de R$ 2 milhões
Filhas de ator de 94 anos travam disputa na Justiça por imóvel de R$ 2 milhões imagem

Entre as décadas de 70 e 80 atingiu seu auge popular, chegando a vender 50 milhões de discos, sendo o quinto maior vendedor de discos do Brasil. Além de ter suas músicas gravadas em idiomas como espanhol, francês, italiano, finlandês, alemão e outros, com um total de 4 milhões de discos vendidos na Europa.

Benito di Paula nos deixa com 35 discos gravados e uma discografia para eternidade. Até o momento, informações sobre velório de sepultamento não foram divulgadas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Benito di Paula luto São Paulo

Relacionadas

Mais lidas