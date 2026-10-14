Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO

CASOS DE FAMÍLIA

Filhas de ator de 94 anos travam disputa na Justiça por imóvel de R$ 2 milhões

Herdeiras brigam com o pai e a madrasta pelo apartamento milionário

Franciely Gomes
Por
Jovens estão brigando pelo imóvel
Jovens estão brigando pelo imóvel - Foto: Reprodução | Redes sociais

Stênio Garcia está enfrentando um novo desdobramento da batalha judicial contra suas filhas, Cássia e Gaya, fruto do casamento com Clarice Piovesan. De acordo com os autos, divulgados na web, as herdeiras do ator da Globo estão empenhadas em ficar com o apartamento de R$ 2 milhões, no Rio de Janeiro.

As jovens fizeram duras acusações à madrasta, Marilene Saade, alegando que a mulher está manipulando a cabeça do pai delas. No processo, elas também reforçam que a esposa do artista é a responsável por tê-las afastado dele, impedindo-as de visitá-lo.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Cássia e Gaya ainda afirmam que Marilene fala coisas distorcidas para o ator, para que ele acredite que foi vítima de roubo e traição por parte delas. Além de inventar histórias falsas, acusando-as de só quererem saber do dinheiro dele.

Entenda a disputa pelo imóvel

Localizado em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, o apartamento foi doado por Stênio para as filhas quando elas ainda eram menores de idade. No entanto, ele pediu o imóvel de volta recentemente, alegando que estava passando por necessidades financeiras e precisava da ajuda de Marilene.

Leia Também:

ENTRETENIMENTO

Fazenda de Leonardo avaliada em R$ 60 milhões tem lago artificial e pista de pouso
Fazenda de Leonardo avaliada em R$ 60 milhões tem lago artificial e pista de pouso imagem

NÃO GOSTOU

Luiza Brunet detona condenação de ex por agressão
Luiza Brunet detona condenação de ex por agressão imagem

CELEBRIDADES

Virginia desabafa sobre “dias difíceis” após término com Vini Jr.
Virginia desabafa sobre “dias difíceis” após término com Vini Jr. imagem

No processo, que se arrasta há aproximadamente um ano, ele confessa que o combinado era que o valor do aluguel fosse repassado para ele, o que não tem sido feito.

No entanto, a defesa das jovens contesta as acusações e lutam pelo mantimento da posse da casa. A advogada delas pedem que Stênio seja ouvido em juízo de forma reservada, sem que Marilene esteja presente, para que ele possa indicar quem é o seu representante no processo.

O caso segue sendo avaliado na Justiça do Rio de Janeiro e pode ganhar novos desdobramentos nas próximas semanas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Disputa Judicial Stênio Garcia

Relacionadas

Mais lidas