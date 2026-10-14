Filhas de ator de 94 anos travam disputa na Justiça por imóvel de R$ 2 milhões

Stênio Garcia está enfrentando um novo desdobramento da batalha judicial contra suas filhas, Cássia e Gaya, fruto do casamento com Clarice Piovesan. De acordo com os autos, divulgados na web, as herdeiras do ator da Globo estão empenhadas em ficar com o apartamento de R$ 2 milhões, no Rio de Janeiro.

As jovens fizeram duras acusações à madrasta, Marilene Saade, alegando que a mulher está manipulando a cabeça do pai delas. No processo, elas também reforçam que a esposa do artista é a responsável por tê-las afastado dele, impedindo-as de visitá-lo.

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Cássia e Gaya ainda afirmam que Marilene fala coisas distorcidas para o ator, para que ele acredite que foi vítima de roubo e traição por parte delas. Além de inventar histórias falsas, acusando-as de só quererem saber do dinheiro dele.

Entenda a disputa pelo imóvel

Localizado em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, o apartamento foi doado por Stênio para as filhas quando elas ainda eram menores de idade. No entanto, ele pediu o imóvel de volta recentemente, alegando que estava passando por necessidades financeiras e precisava da ajuda de Marilene.

No processo, que se arrasta há aproximadamente um ano, ele confessa que o combinado era que o valor do aluguel fosse repassado para ele, o que não tem sido feito.

No entanto, a defesa das jovens contesta as acusações e lutam pelo mantimento da posse da casa. A advogada delas pedem que Stênio seja ouvido em juízo de forma reservada, sem que Marilene esteja presente, para que ele possa indicar quem é o seu representante no processo.

O caso segue sendo avaliado na Justiça do Rio de Janeiro e pode ganhar novos desdobramentos nas próximas semanas.