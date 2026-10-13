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Virginia desabafa sobre “dias difíceis” após término com Vini Jr.

Casal terminou o relacionamento poucos meses após reconciliação

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Virginia posta frase religiosa
Virginia posta frase religiosa - Foto: Divulgação/Redes Sociais

A influenciadora Virginia Fonseca chamou atenção dos seus seguidores na madrugada desta terça-feira, 13, ao compartilhar uma mensagem da Bíblia no seu perfil no Instagram.

"Haverá dias difíceis, mas Deus prometeu caminhar contigo cada dia da tua vida", dizia o texto.

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A mensagem não foi direcionada a ninguém. No entanto, a publicação ocorreu dois dias após a assessoria de Virginia confirmar o fim do relacionamento com Vini Jr. e afirmar que a decisão foi tomada sem brigas ou conflitos.

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Imagem ilustrativa da imagem Virginia desabafa sobre “dias difíceis” após término com Vini Jr.
Foto: Divulgação/Redes Sociais

“Não houve conflito, não houve briga, somente o entendimento de não seguirem mais como um casal”, informou a assessoria, em nota.

Antes de dormir, a empresária também compartilhou o look escolhido para a noite: um pijama rosa. “Estava sonhando com esse momento (risos). Agora é descansar...”, escreveu.

O término acontece quatro meses após Virginia e Vini Jr. retomarem o namoro. O casal se reconciliou em julho de 2026, com uma foto em um iate na Sardenha, e trocou alianças de compromisso há pouco mais de um mês.

Imagem ilustrativa da imagem Virginia desabafa sobre “dias difíceis” após término com Vini Jr.
Foto: Divulgação/Redes Sociais
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celebridade término de relacionamento vini jr Virginia Fonseca

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