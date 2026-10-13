Morte de Netinho traz à tona mansão de R$ 6 milhões colocada à venda na Bahia

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Com a confirmação da morte do cantorNetinho nesta terça-feira (13), aos 60 anos, o tamanho do patrimônio acumulado pelo artista ao longo de décadas de carreira voltou a despertar curiosidade nas redes sociais.

Dono de uma trajetória marcada por fenômenos da axé music, como Milla, Beijo na Boca e Fim de Semana, o cantor sempre manteve discrição sobre os números reais de suas finanças.

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Durante o auge do movimento do axé, entre as décadas de 1990 e 2000, Netinho construiu uma arrecadação expressiva por meio de vendagens de discos, contratos publicitários e cachês em micaretas e carnavais pelo país.

Mansão cinematográfica de Netinho

Um dos registros públicos mais consistentes sobre os bens do cantor veio à tona em 2021, quando ele decidiu disponibilizar no mercado imobiliário sua mansão em Guarajuba, no litoral norte da Bahia.

A propriedade, que ocupava um terreno de aproximadamente 4.000 metros quadrados, foi colocada à venda pelo valor de R$ 6 milhões.

O endereço carregava valor histórico para a música baiana: foi palco de reuniões, celebrações e encontros de bastidores que marcaram a fase de maior visibilidade da carreira de Netinho.