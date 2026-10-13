Bruno Reis relembra história do cantor Netinho no Carnaval de Salvador

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), manifestou publicamente seu pesar pela morte do cantor de Axé Music Netinho. Em publicação feita nesta terça-feira, 13, na conta oficial na rede social X (antigo Twitter), o gestor municipal prestou condolências e destacou o papel determinante do músico na projeção da cultura e da folia baiana.

Em declaração, o prefeito ressaltou a dimensão do artista para a história do estado. “Salvador se despede de um artista que faz parte da história da música e do Carnaval baianos.

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Salvador se despede de um artista que faz parte da história da nossa música e do nosso Carnaval. Netinho foi um dos grandes responsáveis por levar a alegria e a energia da Bahia para o Brasil e para o mundo, embalando gerações com canções que se tornaram eternas. https://t.co/QbE6uxzxKB — Bruno Reis (@brunoreisba) October 13, 2026

O gestor disse ainda que Netinho foi um dos grandes responsáveis por levar a alegria e a energia da Bahia para o Brasil e para o mundo, embalando gerações com canções que se tornaram eternas”, escreveu.

Força popular

Bruno Reis também enfatizou a força popular de um dos maiores clássicos da carreira do cantor: “'Milla' é daquelas músicas que basta tocar para todo mundo cantar junto e lembrar da força do nosso Carnaval. Tenho certeza de que a voz, o talento e a história de Netinho continuarão vivos na memória e no coração dos baianos.”

Ao fim da publicação, o gestor enviou solidariedade aos que conviviam com o músico. “Que Deus conforte os familiares, amigos e todos os fãs. Minha solidariedade e meus sentimentos a todos que hoje sentem essa perda.”

Homenagem institucional

O perfil institucional da Prefeitura de Salvador no X acompanhou as homenagens ao intérprete.

"Hoje o Carnaval e Salvador se despedem de um dos ícones, um artista que ajudou a escrever a história da nossa maior festa de rua do mundo. Netinho marcou gerações com sua voz e com sua energia. Nossos sentimentos aos familiares, amigos e fãs."