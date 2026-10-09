Ilê Aiyê abre inscrições para concurso Deusa do Ébano 2027

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As inscrições para a concorrer à vaga da Deusa do Ébano 2027, do bloco afro Ilê Aiyê, começam neste sábado, 10, e vão até o dia 5 de dezembro. Podem participar mulheres negras de todo o país, com idades entre 18 e 35 anos.

Quem tiver interesse em concorrer ao título de Rainha do Mais Belos dos Belos deve fazer a inscrição através da internet pelo link https://www.ileaiye.org.br/noite-da-beleza-negra-2027.

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Após preencher o formulário, as candidatas devem anexar fotos em que não estejam usando roupa íntima ou traje de banho. Além disso, será necessário ter consciência sobre a própria história e também sobre a trajetória do Ilê Aiyê.

A primeira etapa do concurso será no dia 12 de dezembro, ocasião em que serão anunciadas as 15 finalistas. Mas, a Deusa do Ébano 2027 só será conhecida na 46ª Noite da Beleza Negra. A data ainda não foi divulgada.

Deusa do Ébano

A estudante de jornalismo Carol Xavier é a atual Deusa do Ébano. Ela foi eleita Rainha do Mais Belos dos Belos, durante a 45ª Noite da Beleza Negra 2026, que aconteceu na Senzala do Barro Preto, no Curuzu, na Liberdade.

Empreendedora, dançarina, atriz e professora de dança afro infantil, Carol, que é moradora do bairro de Sussuarana, na capital baiana, já havia assumido o posto de princesa, em 2024.

Em caso de dívidas, mais informações podem ser obtidas através do Instagram do bloco @blocoileaiye, pelos telefones (71) 992338217 (Jaci Trindade) / (71) 21033400 (Sede Ilê Aiyê) ou pelo e-mail: [email protected].