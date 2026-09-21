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CULTURA

Concurso de beleza negra elege nova realeza em Salvador

Evento aconteceu no bairro de Novo Horizonte

Agatha Victoria Reis
Por
Noite da Beleza Negra
Noite da Beleza Negra - Foto: Divulgação

A 14ª edição do concurso ‘Noite da Beleza Negra’ elegeu os novos representantes da comunidade neste sábado, 19, no Centro Afro de Promoção e Defesa da Vida Padre Ezequiel Ramin (Capdever), no bairro Novo Horizonte, em Salvador.

Entre os novos representantes da realeza da comunidade estão Rillari Dória, de 22 anos, moradora da Estrada das Barreiras, como a nova Rainha Odara.

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Ao lado dela, Tainara Sousa, 30, de Sussuarana, assume o título de Princesa, enquanto Davisson Santiago, 26, morador de Narandiba, completa a realeza como Príncipe.

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Ao ganharem o concurso, os finalistas receberão prêmios que ultrapassam, somados, R$ 8.500. O evento reuniu centenas de pessoas e contou com um corpo de dez jurados convidados, formado por personalidades de Salvador.

Coletivo Negritude Sussuarana

Realizado desde 2010, o concurso é uma das iniciativas culturais voltadas à valorização da população negra na região.

O objetivo do evento é reunir beleza, estética, arte e identidade como instrumentos de preservar a história negra na cidade, além de promover a visibilidade de novos talentos da capital baiana.

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