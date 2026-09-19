Dia Mundial do Teatro em Salvador: onde assistir peças neste fim de semana

Neste sábado, 19, data em que se celebra o Dia do Teatro, Salvador tem uma programação recheada de peças teatrais para quem quer marcar a ocasião nos palcos da cidade. Entre comédias standup, montagens que discutem racismo estrutural, dramas psicológicos e espetáculos afro-cênicos, o público baiano encontra diversas opções para curtir o fim de semana no teatro.

A programação passa por espaços culturais espalhados pela capital baiana, como o Teatro Gamboa, o Teatro Faresi, o Teatro Módulo, o Espaço Cultural da Barroquinha, o Espaço Cultural Eduardo Cabus e o Centro Cultural Plataforma. Há peças com ingressos pagos e outras gratuitas ou no formato pague quanto puder, o que amplia o acesso à data que celebra a arte cênica.

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Entre os destaques estão comemorações de aniversário de espetáculo, retornos de artistas baianos após temporadas por outros estados, montagens que revisitam três décadas de história e produções que discutem temas como racismo, empoderamento e diversidade. Confira a seguir a lista de peças de teatro em cartaz em Salvador neste fim de semana.

"Armengue" comemora três anos de comédia no Teatro Gamboa

Os comediantes Fábio Lacerda, Têco Aziz e Victor Fadigas comemoram três anos do espetáculo "Armengue" neste sábado, 19, no Teatro Gamboa. A apresentação reúne convidados da cena da comédia em uma tarde de histórias, observações e piadas sobre situações do cotidiano.

SERVIÇO

Data: 19 de setembro de 2026

Local: Teatro Gamboa

Ingressos: R$ 10 e R$ 20, presencial; R$ 15, transmissão virtual

Horário: 16h30

Matheus Buente volta a Salvador com "O Problema É Theu"

Matheus Buente retorna ao Teatro Faresi neste sábado, 19, e domingo, 20, com o solo "O Problema É Theu". Professor de História e humorista, o baiano parte de situações do cotidiano, referências sociais e acontecimentos históricos para construir reflexões bem-humoradas sobre comportamentos, costumes e contradições da vida. As apresentações marcam o reencontro do artista com o público de Salvador após uma temporada por cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Curitiba e Florianópolis.

SERVIÇO

Data: 19 e 20 de setembro de 2026

Local: Teatro Faresi, Salvador

Vendas: Sympla e bilheteria do Teatro Faresi

Horário: Sábado, às 19h; domingo, às 18h

Classificação: 14 anos

"Auto da Compadecida" volta aos palcos de Salvador

As aventuras de João Grilo e Chicó retornam ao palco do Teatro Módulo em uma nova temporada de "Auto da Compadecida". As apresentações acontecem às sextas-feiras de setembro, sempre às 20h. A montagem combina humor, crítica social e situações criadas a partir das invenções, trapalhadas e golpes dos dois personagens.

SERVIÇO

Data: 25 de setembro de 2026

Local: Teatro Módulo

Ingressos: R$ 80, inteira; R$ 40, meia-entrada

Vendas: Sympla

Horário: 20h

"ELEGBAPHO" transforma conquistas negras em espetáculo-festa

Nando Zâmbia segue em cartaz no Espaço Cultural da Barroquinha com a temporada de "ELEGBAPHO – Território Afrocênico de Celebração Negra", solo que marca seus 25 anos de carreira. Inspirada em Exu Elegbara, a montagem parte do Teatro Preto de Candomblé para refletir sobre a importância de reconhecer e celebrar conquistas coletivas e individuais. Com dramaturgia, atuação e direção do próprio artista, a obra reúne teatro, música, dança, humor, improvisação, vídeos e projeções, além das vozes de artistas que representam personalidades negras, figuras históricas e divindades do Candomblé.

SERVIÇO

Data: 19, 20, 24, 25, 26 e 27 de setembro; 1º, 2 e 3 de outubro de 2026

Local: Espaço Cultural da Barroquinha

Ingressos: R$ 40, inteira; R$ 20, meia-entrada

Vendas: Sympla

Horário: 18h

Mais informações: Instagram @zambianando

"Você Jamais Saberá" transforma audição em jogo de poder

Bertrand Duarte e Alethea Novaes protagonizam um duelo psicológico em "Você Jamais Saberá". Dirigido por Eduardo Cabus, o espetáculo acompanha o encontro entre uma jovem atriz em busca de uma oportunidade e um diretor consagrado que tenta recuperar o prestígio. O que deveria ser uma audição se transforma em um jogo de poder, ambição e manipulação, no qual as posições de vítima e algoz mudam a cada revelação.

SERVIÇO

Data: 19 de setembro de 2026

Local: Espaço Cultural Eduardo Cabus, Campo Grande, em frente ao Wish Hotel da Bahia

Ingressos: R$ 60, inteira; R$ 30, meia-entrada

Vendas: Sympla e bilheteria do teatro

Horário: 19h30

Classificação: 14 anos

Mais informações: WhatsApp: (71) 98276-2814

Bando de Teatro Olodum revisita "Erê" três décadas após estreia

Trinta anos após a primeira montagem, "Erê" segue em temporada gratuita no Centro Cultural Plataforma, com apresentações nos sábados, 19 e 26. O Bando de Teatro Olodum coloca veteranos e novos integrantes em cena para abordar a violência do racismo e a defesa das vidas negras por meio da música, da dança, da performance e da dramaturgia. As sessões começam às 19h.

SERVIÇO

Data: Sábados, 19 e 26 de setembro de 2026

Local: Centro Cultural Plataforma, Praça São Bráz, s/n, Plataforma, Salvador

Ingressos: Gratuito, com retirada na bilheteria até uma hora antes do espetáculo

Bilheteria: Centro Cultural Plataforma

Horário: Aos sábados, às 19h

Mais informações: (71) 98873-7047

Marcelo Praddo apresenta cinco histórias reais em "Vou Te Contar!"

Marcelo Praddo segue em cartaz no Teatro Módulo nos sábados, 19 e 26 de setembro, com o solo "Vou Te Contar!". Protagonizada e dirigida pelo ator, a montagem reúne cinco histórias reais escritas pelo jornalista Christian Carvalho Cruz a partir de relatos publicados na coluna "Trombadas". Com poucos elementos cênicos, Praddo interpreta Walace, Júlia, Diana Pequeno, Ceição e Wagnão, personagens cujas trajetórias abordam migração, identidade, gravidez na adolescência, envelhecimento da população trans, educação e o papel da arte.

SERVIÇO

Data: 19 e 26 de setembro de 2026

Local: Teatro Módulo

Ingressos: R$ 60, inteira; R$ 30, meia-entrada; R$ 36, Clube Correio

Vendas: Sympla

Horário: 19h

Classificação: 14 anos

"Mwana Erê" ocupa os domingos de setembro

A Cia Suburbando de Teatro apresenta "Mwana Erê" nos domingos, 20 e 27, no Centro Cultural Plataforma. A montagem aborda a violência contra crianças e adolescentes negros e discute racismo estrutural, homofobia, empoderamento feminino e direito à infância por meio do teatro, da música, da dança e do humor. Depois das apresentações, haverá bate-papo com o público, e a entrada será pelo formato Pague Quanto Puder.

SERVIÇO

Data: 20 e 27 de setembro de 2026

Local: Centro Cultural Plataforma, Praça São Braz, s/n, Plataforma, Salvador

Ingressos: Pague Quanto Puder

Horário: 18h

"Luna de Miel" tem temporada especial de comédia em Salvador

O espetáculo "Luna de Miel", da companhia Lamira Artes Cênicas, está em temporada no Teatro Molière/Aliança Francesa, na Ladeira da Barra. A obra retrata as descobertas, desencontros e pequenas confusões que fazem parte da vida a dois de um casal de palhaços recém-casados, em cenas de humor e poesia baseadas na expressão corporal e na palhaçaria. A sessão de sábado, 19, às 18h, terá tradução simultânea em Libras e audiodescrição.

SERVIÇO

Data: 19 e 20 de setembro de 2026, às 18h

Local: Teatro Molière/Aliança Francesa (Av. Sete de Setembro, 401, Ladeira da Barra, Salvador)

Ingressos: R$ 30, inteira; R$ 15, meia-entrada ou clientes Cartões BB

Vendas: Site oficial do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB)

Horário: 18h

Classificação: A partir de 10 anos

Inclusão: apresentação do dia 19/09 com tradução simultânea em Libras e audiodescrição