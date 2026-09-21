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TEATRO

Novo espetáculo estreia na Bahia com teatro, dança e artes visuais

Solo de Agamenon de Abreu aborda finitude, identidade e ancestralidade

Beatriz Santos
Por
Agamenon de Abreu
Agamenon de Abreu - Foto: Fernanda Maia | Divulgação

O espetáculo solo A Última Dança, escrito e protagonizado pelo multiartista Agamenon de Abreu, estreia nos dias 30 e 31 de outubro, em Massarandupió, no litoral da Bahia.

Com direção de Joilson Nunes, a montagem será apresentada no CAMMA – Centro de Artes Maxim Malhado e terá novas sessões em Salvador durante o mês de novembro.

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A obra combina teatro, dança e artes visuais para abordar temas como finitude, identidade, ancestralidade e resistência. Em cena, Agamenon interpreta um Costureiro que recebe uma encomenda misteriosa e tem sete dias para confeccionar, em segredo, uma roupa destinada à Última Dança de alguém.

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Uma encomenda misteriosa move a história

A partir da costura, o espetáculo acompanha o protagonista em um percurso entre realidade e imaginação. Enquanto agulha e linha avançam sobre o tecido, memórias e celebrações aparecem e levam o personagem a questionar padrões estéticos, a violência epistemicida contra corpos negros e indígenas e o significado de “aproveitar a vida”.

A montagem utiliza elementos do realismo fantástico e propõe uma experiência em que o próprio ator participa da construção do figurino diante do público. Além de costurar em cena, Agamenon dança, canta e assume diferentes personagens.

Espetáculo terá atividades formativas

Além das apresentações, o projeto prevê duas ações de formação e troca com o público.

Uma delas é a Oficina de Visualidade da Cena, marcada para 10 de novembro, em local ainda a confirmar. A atividade será ministrada por Maxim Malhado e Agamenon de Abreu e abordará o processo de criação da visualidade do espetáculo, incluindo figurino, cenografia e concepção estética.

Também estão previstas Rodas de Bate-Papo durante a temporada. Os encontros devem reunir o público e a equipe artística para conversas sobre temas presentes na montagem, como morte, identidade, ancestralidade e processos criativos. As datas e outras informações serão divulgadas posteriormente.

Agamenon reúne experiência em teatro e artes visuais

Doutor e mestre em Artes Cênicas pelo PPGAC da Escola de Teatro da UFBA, Agamenon de Abreu também é graduado em Desenho Industrial – Programação Visual pela Universidade Estadual da Bahia (1999) e possui pós-graduação em Fundamentos do Ensino da Arte.

O artista já atuou como professor substituto e voluntário de Figurino, Maquiagem, Cenografia e Movimento na UNB, em Brasília, e como professor contratado das disciplinas Figurino e Metodologia Visual da UNIJORGE, em Salvador.

Também foi professor substituto de Cenografia, Teatro de Formas Animadas e Artes Visuais na Escola de Teatro da UFBA.

Atualmente, atua no Curso de Design da UNEB, Campus Cabula, em Salvador. Agamenon também foi Coordenador Geral e de produção do Centro Técnico do Teatro Castro Alves.

Sua trajetória inclui trabalhos nas áreas de educação, direção de arte, cenografia teatral, adereçaria, figurino e interpretação teatral. Desde 1998, é membro fundador do Grupo de Teatro Viapalco, que integra o Coletivo Âmbar, formado por grupos da América Latina voltados à investigação do teatro contemporâneo.

Agamenon também integra a Arte Sintonia Companhia de Teatro, onde atua como ator, cenógrafo, figurinista e diretor do espetáculo “Dandara na Terra dos Palmares”.

Espetáculo: “A Última Dança”, de Agamenon de Abreu

  • Quando: 30 e 31 de outubro de 2026
  • Local: CAMMA – Centro de Artes Maxim Malhado – Rua da Chegada, s/n, Massarandupió/Entre Rios/BA
  • Horário: 18h30
  • Ingressos: R$ 10 e R$ 5
  • Vendas: Sympla
  • Duração: 50 minutos
  • Classificação: 13 anos
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