Dia das Crianças ganha programação especial em teatro na Bahia

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Em meio à expansão da inteligência artificial, dos jogos digitais e do tempo cada vez maior diante das telas, um teatro de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, aposta em experiências presenciais para aproximar as crianças da arte.

Criado em 2025, o Teatro de Bolso Villas Boulevard desenvolve uma programação infantil que combina espetáculos, música, brincadeiras e interação com o público.

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A iniciativa independente tem como uma de suas propostas ampliar o acesso ao teatro na região e contribuir para a formação de novos públicos.

Para isso, a programação de 2026 reúne atividades que procuram colocar as crianças no centro da experiência, estimulando não apenas o entretenimento, mas também a imaginação e a convivência.

Teatro como experiência fora das telas

A proposta do espaço parte da ideia de que o contato direto com a arte pode oferecer às crianças experiências diferentes daquelas proporcionadas pelo ambiente digital.

“Em tempos de IA e jogos digitais, seguir apostando em uma ‘arte analógica’ é também apostar na criatividade e na imaginação das nossas crianças. O teatro é uma grande caixa preta que nos permite viajar, imaginar e sonhar. Não podemos privar nossas crianças dessas vivências”, afirma Alê Nereu, diretora do Teatro de Bolso Villas Boulevard.

Em 2026, o teatro ampliou a iniciativa com um menu de espetáculos e atividades voltados às infâncias. A programação inclui desde propostas recreativas até peças com linguagem lúdica e interativa.

Além das histórias apresentadas no palco, as atividades trabalham assuntos como empatia, acolhimento, consciência ambiental, respeito e coletividade. A intenção é fazer com que as crianças participem da experiência, em vez de ocuparem apenas o lugar de espectadoras.

Um espaço cultural perto de casa

O projeto também está relacionado à tentativa de descentralizar o acesso às atividades culturais. Ao manter uma programação infantil em Lauro de Freitas, o Teatro de Bolso Villas Boulevard oferece às famílias uma alternativa de lazer cultural na própria região.

A iniciativa começou em 2025, junto à abertura do espaço, e desde então vem construindo seu lugar na cena cultural e artística do município.

“Queremos que o teatro faça parte da vida das pessoas da região. Que uma criança possa descobrir o teatro pela primeira vez, entrar em uma sala escura, encontrar os artistas, imaginar outros mundos e perceber que a arte também é um lugar onde ela pode estar”, destaca Alê Nereu.

A programação aposta, assim, no contato entre artistas e público e na experiência coletiva proporcionada por uma apresentação ao vivo. Em contraste com o consumo individual de conteúdos digitais, o teatro cria um espaço de convivência em que a imaginação é construída a partir do encontro.

Programação infantil em outubro

As atividades do Teatro de Bolso Villas Boulevard seguem ao longo de outubro. Entre as atrações estão apresentações musicais, recreação e espetáculos teatrais.