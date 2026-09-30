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JUNTOS PELA PRIMEIRA VEZ

Saulo e Luiz Caldas farão apresentação inédita no Carnaval de Salvador

Apresentação faz parte da programação divulgada nesta quarta-feira, 30

Leilane Teixeira
Por
Será a primeira vez que os dois artistas vão dividir o palco de um camarote no carnaval
Será a primeira vez que os dois artistas vão dividir o palco de um camarote no carnaval - Foto: Tácio Moreira Fotografia

O Carnaval de Salvador de 2027 terá um encontro inédito entre Saulo Fernandes e Luiz Caldas. Será a primeira vez que os dois artistas vão dividir o palco de um camarote na festa momesca. A apresentação ocorrerá no Camarote Club, no Circuito Barra-Ondina, na última noite da folia, em 9 de fevereiro.

A apresentação faz parte da programação divulgada nesta quarta-feira, 30, pelo espaço, que também terá nomes como Léo Santana, Claudia Leitte, João Gomes, Wesley Safadão, Nattan, Xanddy Harmonia, Timbalada e Menos é Mais.

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A próxima edição do camarote acontece entre os dias 4 e 9 de fevereiro, em frente ao Clube Espanhol, na Avenida Oceânica. Serão mais de 50 horas de apresentações distribuídas pelos seis dias de Carnaval.

Veja a programação por dia

  • Quinta-feira (4) - Henry Freitas, Nattan e Menos é Mais.
  • Sexta-feira (5) - Wesley Safadão, Natanzinho Lima e Rey Vaqueiro
  • Sábado (6)- Timbalada, Léo Santana e Diggo
  • Domingo (7) - Xanddy Harmonia, Zé Neto & Cristiano e Matheus Fernandes
  • Segunda-feira (8) - Claudia Leitte, Dubdogz e Filhos de Jorge
  • Terça-feira (9) - João Gomes e Alexandre Peixe, com o projeto Axézin, além do encontro entre Saulo Fernandes e Luiz Caldas.

A apresentação reúne dois nomes de diferentes gerações que têm suas trajetórias ligadas à música baiana e ao Carnaval de Salvador.

Estrutura do camarote

Em 2027, o Camarote Club chega à nona edição. A estrutura terá arena de shows climatizada, mirante com vista para o Circuito Barra-Ondina e espaços destinados a serviços de beleza e bem-estar.

O camarote também funcionará com open bar e open food durante os seis dias. O cardápio da área gastronômica será elaborado pelo restaurante Pereira.

Segundo a organização, haverá ainda uma sala de acolhimento com equipe especializada para atender mulheres em situação de vulnerabilidade durante a folia.

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Sustentabilidade

Parte dos materiais utilizados na edição de 2026 será reaproveitada no próximo Carnaval. De acordo com a organização, 60% da madeira usada na estrutura será reutilizada em 2027.

Na edição anterior, mais de duas toneladas de plástico, alumínio, papelão e vidro foram encaminhadas para reciclagem, segundo dados divulgados pelo camarote. Mais de 100 litros de óleo de cozinha também tiveram destinação para reaproveitamento.

O espaço possui o Selo Ouro de Sustentabilidade e o Selo Lilás, concedidos pela Prefeitura de Salvador.

Os ingressos para o Carnaval de 2027 já estão à venda nos canais oficiais do Camarote Club.

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camarote club Carnaval de Salvador luiz caldas saulo fernandes

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