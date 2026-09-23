Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL

FOLIA 2027

Xanddy anuncia Bloco da Torcida em dois dias de Carnaval em Salvador

Bloco desfilará no circuito Barra-Ondina no domingo e na segunda-feira de Carnaval

Beatriz Santos
Por
Xanddy anuncia Bloco da Torcida em dois dias de Carnaval 2027
Xanddy anuncia Bloco da Torcida em dois dias de Carnaval 2027 - Foto: Divulgação

O Carnaval de Salvador já tem uma novidade confirmada para 2027: Xanddy Harmonia comandará o Bloco da Torcida em dois dias de desfile no circuito Barra-Ondina. O cantor anunciou que a atração estará na folia baiana no domingo e na segunda-feira de Carnaval.

A confirmação foi feita por meio das redes sociais do artista. Na publicação, Xanddy aparece em uma cena em que simula estar sonhando com os momentos da folia e revela a ampliação do bloco para dois dias.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

FOLIA

Carnaval de Salvador 2027 já tem atrações confirmadas; confira
Carnaval de Salvador 2027 já tem atrações confirmadas; confira imagem

FOLIA

Bloco EVA abre vendas para o Carnaval 2027 em Salvador
Bloco EVA abre vendas para o Carnaval 2027 em Salvador imagem

CARNAVAL

Hotel abre vendas para hospedagem no Carnaval de Salvador
Hotel abre vendas para hospedagem no Carnaval de Salvador imagem

“Tem sonhos que sabemos que irão virar realidade. Domingo e segunda, dois dias de Bloco da Torcida”, escreveu o artista na legenda.

Criado no final de 2025, o Bloco da Torcida estreou oficialmente no Carnaval deste ano e rapidamente passou a fazer parte da programação da folia de Salvador. O nome da atração faz referência à relação de Xanddy com os próprios fãs.

Em 2027, o bloco terá novamente a gestão do Grupo EVA, empresa que atua há mais de 40 anos na produção de blocos, eventos e no Carnaval.

Os abadás para o Bloco da Torcida já estão à venda pelo site oficial da atração. O desfile será realizado no circuito Barra-Ondina, com Xanddy Harmonia à frente do bloco no domingo e na segunda-feira de Carnaval.

Carnaval ao vivo é no A TARDE!

Acompanhe os trios, artistas e a folia em tempo real na transmissão especial do A TARDE.

Assista no Youtube Youtube icon
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

carnaval xanddy harmonia

Relacionadas

Mais lidas