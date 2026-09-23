Xanddy anuncia Bloco da Torcida em dois dias de Carnaval em Salvador

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O Carnaval de Salvador já tem uma novidade confirmada para 2027: Xanddy Harmonia comandará o Bloco da Torcida em dois dias de desfile no circuito Barra-Ondina. O cantor anunciou que a atração estará na folia baiana no domingo e na segunda-feira de Carnaval.

A confirmação foi feita por meio das redes sociais do artista. Na publicação, Xanddy aparece em uma cena em que simula estar sonhando com os momentos da folia e revela a ampliação do bloco para dois dias.

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“Tem sonhos que sabemos que irão virar realidade. Domingo e segunda, dois dias de Bloco da Torcida”, escreveu o artista na legenda.



Criado no final de 2025, o Bloco da Torcida estreou oficialmente no Carnaval deste ano e rapidamente passou a fazer parte da programação da folia de Salvador. O nome da atração faz referência à relação de Xanddy com os próprios fãs.

Em 2027, o bloco terá novamente a gestão do Grupo EVA, empresa que atua há mais de 40 anos na produção de blocos, eventos e no Carnaval.

Os abadás para o Bloco da Torcida já estão à venda pelo site oficial da atração. O desfile será realizado no circuito Barra-Ondina, com Xanddy Harmonia à frente do bloco no domingo e na segunda-feira de Carnaval.