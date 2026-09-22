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FOLIA

Bloco EVA abre vendas para o Carnaval 2027 em Salvador

Bloco desfila no sábado de Carnaval, no circuito Barra-Ondina, sob comando de Felipe Pezzoni

Beatriz Santos
Por
Bloco EVA
Bloco EVA - Foto: Divulgação

O Bloco EVA já iniciou as vendas para o Carnaval 2027 em Salvador. A agremiação desfila no sábado de Carnaval, 6 de fevereiro, no Circuito Dodô (Barra-Ondina), e os ingressos estão disponíveis pelo site oficial do bloco.

A edição também marca o último Carnaval do EVA sob o comando do cantor Felipe Pezzoni, que deixará a banda após a folia para seguir carreira solo.

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Entre as opções disponíveis está o Abadá VIP, modalidade que oferece uma estrutura específica para os foliões que acompanham o bloco.

O acesso inclui open bar premium, petiscos variados, carro de apoio e banheiros exclusivos. Segundo as informações divulgadas pelo EVA, a modalidade já está próxima de esgotar.

As vendas são realizadas pelo site oficial do bloco.

Felipe Pezzoni se despede do EVA

O Carnaval de 2027 será a última folia de Felipe Pezzoni à frente do EVA. O cantor seguirá em carreira solo depois do Carnaval.

Sobre a despedida, Felipe afirmou estar ansioso para reencontrar o público. “Carnaval é uma época que tem uma força muito grande para a gente. É quando encontramos o público na rua, cantamos juntos músicas que fazem parte da nossa história e criamos novas lembranças. E esse Carnaval será ainda mais especial, para marcar minha despedida do EVA. Espero todos vocês!”

Bloco EVA no Carnaval 2027

  • Data: 6 de fevereiro de 2027, sábado de Carnaval
  • Circuito: Dodô (Barra-Ondina)
  • Vendas: site oficial do Bloco EVA

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