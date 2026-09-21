Ambulantes já podem se cadastrar para o Carnaval e festas de Salvador

Siga o A TARDE no Google

O cadastramento de ambulantes para atuar nas festas populares de Salvador será iniciado nesta terça-feira, 22. A seleção contempla trabalhadores que desejam participar de eventos como o Festival Virada Salvador, Lavagem do Bonfim, Festa do Rio Vermelho e Carnaval.

Para realizar a inscrição, os ambulantes interessados devem realizar o cadastro através do link: https://www.sca.salvador.ba.gov.br/. Já os trabalhadores sem acesso à internet devem procurar atendimento em uma das Prefeituras-Bairro, durante o horário de funcionamento das unidades.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O cadastramento estará disponível até as 23h59 do dia 21 de outubro. Além disso, um novo ponto de atendimento presencial será instalado no Mercado São Miguel, localizado na Baixa dos Sapateiros.

Como fazer o cadastramento?

Para realizar o cadastramento, os ambulantes devem apresentar documento de identidade e comprovante de residência. Além dos documentos, devem ser apresentados certificados de cursos de capacitação ou de reciclagem relacionados à atividade.

Segundo o órgão, é importante que os trabalhadores consultem as regras e providenciem a documentação exigida no processo.

De acordo com o secretário municipal de Ordem Pública (Semop), Décio Martins, o objetivo dos investimentos é tornar o processo mais simples e acessível aos ambulantes.

“Temos investido muito em ferramentas online que facilitam a vida dos ambulantes. Não temos mais aquele cenário de filas. Com a informatização do processo, os trabalhadores e trabalhadoras se cadastram com comodidade e muita praticidade”, afirmou.

Sobre o cronograma

O cronograma ainda prevê a etapa de avaliação da habilitação entre 22 de outubro e 2 de novembro.

As pontuações serão publicadas no dia 5 de novembro, seguida pelos períodos destinados à apresentação e análise de recursos. Já no dia 1º de dezembro, será divulgado a lista final de classificados e do trabalhadores colocados no cadastro reserva.