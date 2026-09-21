VLT começa a operar em Itacaranha nesta segunda-feira; confira horário

O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador e Região Metropolitana iniciou, nesta segunda-feira, 21, o embarque e desembarque de passageiros na Parada Itacaranha, no Subúrbio Ferroviário.



A nova etapa amplia o atendimento entre a Parada Marisqueiras, em São João do Cabrito, e Itacaranha.

Com a expansão, o sistema passa a operar com três composições simultâneas: uma entre Itacaranha e Marisqueiras, outra entre a Estação Calçada e Marisqueiras e uma terceira entre a Estação Calçada e São Joaquim.





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Foto: Denisse Salazar/GOVBA

Veja os horários

Nesta fase inicial, serão realizadas seis viagens diárias entre Itacaranha e Marisqueiras, sendo três pela manhã e três à tarde.

A operação entre São Joaquim e Itacaranha acontece de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 16h, e aos sábados e domingos, das 9h às 12h.



O serviço funciona em operação assistida, com acompanhamento de equipes técnicas da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB).

Mais de 150 mil embarques

Desde o início da operação assistida, em junho, o VLT já registrou mais de 150 mil embarques. No trecho entre a Estação Calçada e a Parada Marisqueiras, a média é de aproximadamente 4 mil passageiros por dia, segundo a CTB.

A chegada a Itacaranha representa mais uma etapa das obras do Trecho 1, entre Calçada e Ilha de São João. Quando concluído, o trecho terá 36,6 quilômetros de extensão e 34 paradas.

Cada composição tem capacidade para transportar até 400 passageiros e conta ainda com espaço exclusivo para o transporte de pescados e mariscos, atendendo a uma demanda das comunidades da região.