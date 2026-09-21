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Hotel abre vendas para hospedagem no Carnaval de Salvador

Estadia conta programação especial e transfer com escolta

Agatha Victoria Reis
Por
Novotel Rio Vermelho
Novotel Rio Vermelho - Foto: Divulgação

As preparações para o Carnaval de 2027 já iniciaram na capital baiana. As vendas para a hospedagem exclusiva do Camarote Salvador, no Novotel Rio Vermelho, começam nesta segunda-feira, 21.

O hotel receberá os clientes do camarote entre os dias 4 e 10 de fevereiro de 2027. Entre as exclusividades da hospedagem está o serviço de transfer com escolta até a entrada do camarote e no retorno após o evento.

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Com vagas limitadas e diferentes categorias de acomodação, o hotel reúne conforto e uma programação exclusiva, que inclui espaços como salão de beleza e área de customização de camisas.

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Sobre a programação

Durante a estadia, o hotel oferece DJ, open chopp e ativações de marcas parceiras, que oferecem brindes e experiências exclusivas aos hóspedes.

Também é oferecido serviços de concierge, sugestões de roteiros gastronômicos, passeios de lancha e transfers para o aeroporto.

Já entre as opções de hospedagem, o destaque fica para a Suíte Super Luxo Mar, com 72 m², vista panorâmica para o mar, cama king size, banheira e ante sala.

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Além da suíte, outras opções de quartos são oferecidas pelo hotel como Luxo Plus, Luxo Mar, Luxo, Superior Mar, Superior 1 e Superior 2.

A hospedagem pode ser garantida através do site da Funplace. No site, também estão disponíveis outras informações sobre os serviços e programação do hotel.

Serviço:

Hotel Oficial Camarote Salvador

  • Hospedagem: 4 a 10 de fevereiro de 2027
  • Endereço: Rua Monte Conselho, 505 – Rio Vermelho, Salvador – BA
  • Reservas e informações: Funplace (https://funplace.com.br/)

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