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Belo muda data de show no Camarote Glamour Salvador

Mudança integra a programação do espaço para o Carnaval 2027

Isabela Cardoso
Por
Apresentação de Belo é transferida de domingo para sábado de Carnaval
Apresentação de Belo é transferida de domingo para sábado de Carnaval - Foto: Divulgação

O cantor Belo teve a apresentação no Camarote Glamour Salvador remarcada para o sábado, 6, de Carnaval, ao lado da banda Olodum. O show estava previsto para domingo, 7.

A mudança integra a programação do espaço para o Carnaval 2027. Com a alteração, o domingo terá shows de Fabinho e da banda Pagod’art, liderada por Flavinho. O camarote fica no circuito Barra-Ondina, em Salvador.

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Fabinho e Pagod’art são novas atrações de domingo

Fabinho, um dos destaques da nova geração do pagode, chega ao palco com sucessos como “Bora Viver” e “Ainda Tem Amor”.

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Já a Pagod’art, conhecida como “Carreta Desgovernada”, promete levar o pagode baiano ao público com músicas como “Tapa na Cara”, “Uisminoufay” e “Respeite Carandiru”.

Os dois passam a integrar a programação de domingo após a mudança da apresentação de Belo.

Clientes podem trocar ingresso ou pedir reembolso

Os clientes que compraram ingressos a partir de 26 de julho de 2026, data em que a programação com Belo no domingo foi divulgada oficialmente, poderão escolher entre troca de data ou reembolso integral.

As opções são:

  • Troca de data: alteração do ingresso para a nova data da apresentação de Belo, sem custo adicional.
  • Reembolso: devolução integral do valor pago pelo ingresso, caso o cliente não tenha interesse na nova data.

O cliente deverá manifestar sua escolha no prazo de 15 dias corridos, contados a partir da comunicação oficial da alteração.

Na ausência de manifestação dentro desse prazo, o ingresso permanecerá válido para a data originalmente adquirida, observadas as condições originalmente contratadas.

A troca ou o reembolso são aplicáveis exclusivamente aos ingressos adquiridos a partir de 26 de julho de 2026. Bilhetes comprados anteriormente, durante o período de venda “no escuro”, não estão contemplados por essa condição específica.

Para solicitar a troca ou o reembolso, o cliente deverá seguir as orientações disponibilizadas pela plataforma de venda.

Camarote terá open bar e serviços para o Carnaval

Localizado no circuito Barra-Ondina, o Camarote Glamour Salvador funcionará de sexta a terça-feira de Carnaval. O espaço conta com o maior mirante da avenida, segundo a organização, e oferece estrutura para acompanhar a passagem dos trios elétricos.

Entre os serviços disponíveis estão Espaço Beleza, Lounge Relax com massagistas, área de descanso, customização de abadás, equipe de segurança e assistência médica.

O camarote também terá área de acolhimento, estrutura de acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida e ambientes instagramáveis. O serviço open bar inclui água, refrigerante, cerveja, gin, vodca e whisky.

Onde comprar os abadás

Os abadás seguem à venda com parcelamento em até 10x sem juros. Os ingressos podem ser adquiridos nas lojas Ticket Maker localizadas no 2º piso do Shopping da Bahia, no L2 do Shopping Paralela e no 2º piso do Parque Shopping Bahia.

Também estão disponíveis na Central do Carnaval, na Quero Abadá e na Folia Bahia, além do site oficial glamoursalvador.com.br.

O Camarote Glamour Salvador é uma iniciativa da Salvador Produções em parceria com os empresários Marcelo Britto, João Meirelles e Nei Ávila.

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belo carnaval música

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