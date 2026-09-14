Edital Wanda Chase destina R$ 2,5 milhões a entidades do Carnaval

No intuito de fortalecer a participação de entidades carnavalescas de matriz africana de Salvador, na elaboração de políticas públicas voltadas à valorização da cultura afro-brasileira e do Carnaval, foi lançado o Edital Wanda Chase de Fomento à Cultura, à Arte e à Memória, nesta segunda-feira, 15.

Reconhecida como uma das principais vozes do jornalismo baiano e nacional, a homenageada Wanda Chase (1950-2025) construiu uma trajetória marcada pela valorização da cultura afro-brasileira, da música e das manifestações populares, além de uma atuação firme na defesa da igualdade racial. Com mais de quatro décadas de carreira, a comunicadora teve passagens por importantes emissoras do estado.

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A estratégia está sendo construída a partir de uma consulta pública com entidades carnavalescas de matriz africana na capital baiana, realizada pela Secretaria Municipal da Reparação (Semur).

O portal A TARDE esteve no Rooftop da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), no bairro Comércio, e acompanhou o lançamento. No local, o prefeito Bruno Reis deu detalhes sobre o projeto e exaltou a importância da jornalista.

"Uma grande jornalista que cobria a cultura da nossa cidade, uma ativista do movimento negro, que tinha fortes relações culturais com a cultura afro-brasileira da nossa cidade, que prestou relevantes serviços à sociedade soteropolitana e baiana, levando o jornalismo sério e independente, e cobrindo o dia a dia da cidade, em especial de todos os movimentos culturais", pontuou.

Durante o discurso, Reis contou que chegou a convidar Wanda pra ser secretária de Reparação, mas recebeu uma recusa. Segundo o prefeito, a jornalista não aceitou devido à rotina intensa da profissão e expressou o desejo de se aposentar, ao invés de assumir um novo desafio.

"Para mim é uma honra o seu convite, mas eu quero ajudar, contribuir de alguma forma, orientando, até mesmo, se possível, para alguns trabalhos específicos que a Prefeitura puder me demandar", detalhou Bruno sobre o que teria sido a resposta de Wanda.

Vice-prefeita da capital baiana, Ana Paula Matos também destacou a trajetória de Wanda.

"Uma mulher forte, inteligente e sempre lutou pela cultura afro, sempre lutou por essa Bahia, na verdade, mais inclusiva e a gente agora reconhece ela, não só nesse momento, mas a cada ano", disse a vice-gestora.

Para a secretária municipal da Reparação (Semur), Isaura Genoveva, a expectativa está alta com o edital, pois o fomento garante a estrutura da política pública, gerando um impacto positivo para o segmento. Para ela, a homenagem a Chase é importante, principalmente se tratando de uma mulher negra.

"Uma mulher negra sabe qual é a dificuldade, estando na base da estrutura social, de como é conseguir ascender. Então, Wanda Chase foi uma mulher que fez história no jornalismo, na cultura, e fomentou o povo negro a partir da sua estética e da forma como trabalhava [...] Não tinha um nome melhor do que Wanda para a mulher que apoiou todas as instituições negras, que construiu o que faz e fomentou essa cultura", destacou Genoveva.

Thelma Chase, irmã da homenageada, também esteve presente no evento. Durante a coletiva, ela frisar a importância do reconhecimento do legado da familiar.

"O trabalho que ela construiu ao longo da vida e certamente continuaria construindo, está fazendo efeito, isso é muito bacana. Então nós só temos a agradecer e parabenizar esse ato", agradeceu Thelma.

Detalhes sobre o Prêmio Wanda Chase

Dentro do edital, a Prefeitura de Salvador lançou o Prêmio Wanda Chase, para beneficiar instituições através de R$ 2,5 milhões. Ao todo, 250 entidades serão contempladas com R$ 10 mil cada.

Podem participar:

Afoxés;

blocos afro;

blocos de reggae;

blocos de samba;

blocos de índio;

grupos de capoeira;

coletivos de hip hop.

O critério é ter sede ou atuação em Salvador e atender aos critérios previstos no edital, entre eles ter, no mínimo, cinco anos de fundação e comprovar participação em pelo menos duas edições do Carnaval da capital baiana.

A seleção levará em consideração aspectos como perfil e trajetória da entidade, atuação no combate à discriminação racial, relevância para a promoção das expressões culturais afro-brasileiras, tempo de existência e participação em desfiles.

O edital também estabelece pontuação adicional para entidades que apresentem maior representação de mulheres, jovens, pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIAPN+ e quilombolas em seus corpos diretivos. A pontuação incentivada pode chegar a até dez pontos, conforme os critérios estabelecidos no edital, sem caracterizar reserva de vagas.

"A gente apoia outros com com equipamentos, trio, mini trio, apoia com contratações de atrações, apoia outros com patrocínio. Não há forma mais democrática do que através do edital premiar e reconhecer a todos", destacou Bruno Reis.

Os interessados podem realizar as inscrições entre esta terça-feira, 15, e 19 de novembro, através deste link (reparacao.salvador.ba.gov.br) ou da sede da Semur, localizada na Rua do Tesouro, no Centro de Salvador.