Culturama reúne rock e arte independente no Rio Vermelho

Salvador pode aparecer em uma tela pintada a óleo, nos desenhos de uma HQ, em uma estampa de camiseta ou nos traços do grafite. É a partir desses diferentes olhares sobre a cidade que o evento Culturama chega à sua 14ª edição. Com o tema “Urbano”, o evento reúne música e artes visuais no ECO.RV, a partir das 14h, deste domingo, 13.

As bandas Intra, O Trisco e Maré de Quarto são as responsáveis por conduzir as apresentações musicais, enquanto artistas visuais apresentam seus trabalhos, pintam ao vivo e vendem suas obras. Os ingressos custam R$ 20 antecipado, R$ 33 na casadinha antecipada e R$ 25 na porta.

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A proposta desta edição parte da cidade como espaço de encontro, criação, movimento e transformação. Ruas, arquitetura, pessoas, ruídos, contrastes e diferentes formas de ocupação aparecem como referências para uma programação que aproxima música, artes visuais e produção cultural independente.

Idealizador do projeto, o produtor musical, baterista e engenheiro de som Jera Cravo conta que o Culturama surgiu a partir do desejo de criar um espaço confortável de apreciação da arte.

“O Culturama nasceu de várias necessidades, como a necessidade de tocar para um público mais variado, ou como a necessidade de tocar em eventos que sejam confortáveis para os artistas e para o público, onde haja respeito pelos horários e pela qualidade do som”, explica.

Em 16 meses de realização, o evento chegou à 14ª edição e passou por espaços como SESI Rio Vermelho, SESI Casa Branca, ECO.RV e Casa 141.

No início, a estrutura era menor, com poucos expositores. Desde então, algumas edições chegaram a reunir mais de 20 artistas visuais, enquanto a programação musical manteve três atrações por encontro.

Para Jera, parte significativa dessa transformação aconteceu dentro da própria equipe responsável pelo projeto. “A grande transformação é nossa, do time que produz o evento. Estamos mais organizados, as coisas acontecem com mais fluidez e vamos aprendendo e lubrificando melhor a máquina que faz o Culturama acontecer”, afirma.

Sem perda de tempo

Na música, a curadoria busca reunir bandas de diferentes estilos ligadas à cena alternativa de Salvador, com prioridade para trabalhos autorais e grupos que estejam em plena atividade.

“Não vamos investir nosso tempo e energia em dar espaço para bandas cover ou bandas de ritmos que já tenham muito espaço em Salvador”, diz Jera. Segundo ele, a seleção também procura aproximar artistas em diferentes momentos de carreira. “Quando possível, tentamos unir bandas mais novas com outras mais experientes”.

Nesta edição, a Intra retorna como banda anfitriã do Culturama. Formado originalmente em Salvador em 2005, o grupo trabalha com rock alternativo e vive uma nova fase criativa após o lançamento do EP Depois do Silêncio. Em 2026, a banda prepara um novo álbum de estúdio e vem apresentando parte desse repertório nos shows.

O line-up também conta com O Trisco, trio formado por Bruno Westermann, Edgar Marques e Vinicius Amaro. A banda transita entre vertentes como rock progressivo e hard rock e tem entre suas referências nomes como Rush, Queen e Dr. Sin.

Já a Maré de Quarto leva ao palco uma proposta ligada ao indie rock. Formado por Eliel Chaves, Pedro Figueiredo e Yohan Mesquita, o trio transforma situações do cotidiano, relações e conflitos da vida adulta em matéria para suas canções.

Diferentes perspectivas

Nas artes visuais, a cidade ganha interpretações que passam por diferentes técnicas, suportes e formas de expressão. Também idealizador do evento, baterista, engenheiro civil e artista plástico, Eric Bispo explica que a curadoria vem sendo construída ao longo das edições, a partir de chamadas nas redes sociais, convites diretos e portfólios recebidos.

Um dos principais critérios, segundo ele, é abrir espaço para trabalhos autorais e artistas independentes do underground, que muitas vezes não circulam pelos espaços mais convencionais da cidade.

“A ideia não é ter uma exposição homogênea, mas colocar linguagens diferentes e artistas diferentes convivendo no mesmo espaço”, afirma Eric.

Nesta edição, essa variedade inclui pintura em tela (à óleo, acrílico e carvão), ilustração e arte digital, quadrinhos, fanart, street art, moda, camisetas e artesanato, além de pintura ao vivo.

A cada edição, o Culturama também propõe um tema para provocar novas criações dos artistas. Desta vez, o ponto de partida é justamente o urbano. Para Eric, o interesse estava em pensar Salvador para além de suas imagens mais recorrentes.

“A gente queria fugir daquela Salvador mais turística, mais caricata. A gente queria olhar para a cidade a partir de quem mora aqui”, explica.

A partir dessa provocação, aparecem referências ao grafite, à arquitetura, às ruas, às pessoas e a imaginários distintos sobre a capital baiana. “Pra mim, uma das coisas mais interessantes é justamente poder colocar essas diferentes ‘Salvadores’ lado a lado”, completa.

Segundo Eric, essa mistura também faz parte da identidade do projeto. “A proposta do Culturama não é delimitar o que pode ou não estar numa exposição, mas aproximar linguagens diferentes e dar espaço para a produção artística independente, que muitas vezes acontece fora dos circuitos tradicionais”, conclui.

CULTURAMA! – Décima Quarta Edição / Com as bandas INTRA, O Trisco, Maré de Quarto, mais exposição com 11 artistas visuais, pintura ao vivo, Venda de obras, arte e produtos autorais e Sorteio de brindes / Domingo (13), a partir das 14h / ECO.RV (Rua Conselheiro Pedro Luiz, 348, Rio Vermelho) / R$ 20 (antecipado via site do evento), R$ 33 (casadinha antecipada via site do evento), R$ 25 (na porta) / Vendas: culturama-arte.com.br/evento

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.