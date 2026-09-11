Igreja proíbe lavagem das escadarias da Madeleine em Paris

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A administração da Igreja da Madeleine, em Paris, não autorizou neste ano a tradicional lavagem de suas escadarias durante a celebração afro-brasileira que leva o nome do templo. A proibição ocorre na 25ª edição do evento, marcado para este domingo, 13.

Diante do veto, os organizadores da Lavagem de Madeleine foram obrigados a transferir o ritual para uma área pública em frente à igreja. A concentração será na Place de la République.

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A festa que leva música, religiosidade e manifestações da cultura brasileira às ruas da capital francesa, deve reunir cerca de 60 mil pessoas.

Sem explicação

A mudança de local ocorreu depois que o pároco da Madeleine, monsenhor Patrick Chauvet, comunicou aos organizadores que não permitiria a lavagem em 2026, como aconteceu em anos anteriores. A Arquidiocese de Paris não explicou o motivo da negativa.

Os responsáveis pela a organização da lavagem lamentou a decisão e afirmou que permanece aberta ao diálogo com a Igreja.

A Lavagem da Madeleine é uma celebração ecumênica que reúne elementos do catolicismo e das religiões de matriz africana.

A cerimônia parisiense é inspirada na Lavagem do Bonfim, tradicional manifestação religiosa e cultural de Salvador, na Bahia, que acontece sempre na segunda quinta-feira do mês de janeiro.

Mariene de Castro é atração principal

A cantora baiana Mariene de Castro será a principal atração e comandará a festa ao lado do multiartista Robertinho Chaves, mestre de cerimônias e um dos organizadores do evento.

O trio elétrico também receberá o cantor Jau e a artista franco-brasileira Gildaa. Lorena Pires, residente da Academia de Ópera Nacional de Paris, participará da programação interpretando a oração 'Ave Maria'. Ao todo, são esperados cerca de cem artistas.

Para os organizadores, a Lavagem é também uma forma de apresentar e fortalecer a cultura brasileira na Europa. Em comunicado, a organização convocou artistas, instituições culturais, lideranças religiosas, movimentos sociais, brasileiros, franceses e imigrantes a se unirem ao evento em defesa da liberdade religiosa, da diversidade e dos direitos.

Patrimônio cultural em Paris

Realizada há mais de duas décadas, a Lavagem da Madeleine passou a integrar oficialmente o calendário cultural de Paris. Desde 2022, é reconhecida pelo Ministério da Cultura da França como patrimônio imaterial.

A celebração também integra a Rota dos Escravizados da Unesco, iniciativa que conecta lugares relacionados à história da escravidão e busca preservar a memória desse período.

Ao longo de sua história, o evento recebeu grandes nomes da música brasileira, como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Daniela Mercury, Margareth Menezes, Carlinhos Brown e Olodum. Em 2025, a celebração homenageou a cantora Preta Gil. As informações são da Agência Brasil