Espetáculo infanto-juvenil ‘A Jornada de Kokoro’ chega a Salvador

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O espetáculo infanto-juvenil 'A Jornada de Kokoro', da Lamira Artes Cênicas, teve início nesta sexta-feira, 11, em Salvador. A montagem, que integra a programação comemorativa pelos 15 anos da companhia, está em cartaz no Teatro Molière/Aliança Francesa, na Ladeira da Barra, e segue até este domingo, 13.

Com uma proposta voltada ao público a partir de 10 anos, o espetáculo aborda temas como transformação, cura, autocuidado e saúde emocional por meio da dança, do teatro, da manipulação de bonecos e da poesia.

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A programação continua neste sábado, 12, com sessões às 11h e às 16h, e no domingo, 13, às 11h. A apresentação de sábado, às 16h, contará com tradução em Libras e audiodescrição.

Ainda no sábado, às 15h30, haverá uma vivência seguida de mediação com Henrique Rochelle, crítico de dança, doutor e mestre em Artes da Cena.

A Jornada de Kokoro

A montagem acompanha Kokoro em uma jornada de recuperação de um coração aflito. Ao longo da história, a personagem transforma uma experiência marcada por perdas em uma busca por reconstrução, novos sentidos para a vida e compreensão dos próprios sentimentos.

A temporada em Salvador faz parte da circulação nacional da Lamira Artes Cênicas em comemoração aos 15 anos da companhia, criada em Palmas, no Tocantins.

Ao longo de sua trajetória, o grupo já passou por 128 cidades brasileiras, realizou 392 apresentações e alcançou mais de 71 mil espectadores.

Serviço:

O que: A Jornada de Kokoro

Quando: Sábado, 12 - às 11h e às 16h e Domingo, 13 - às 11h

Obs.:

A sessão das 16h contará com tradução em Libras e audiodescrição. Às 15h30, haverá vivência e mediação com Henrique Rochelle