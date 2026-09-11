ARTE E CULTURA
Espetáculo infanto-juvenil ‘A Jornada de Kokoro’ chega a Salvador
Montagem aborda saúde emocional e autocuidado com dança, teatro, bonecos e poesia
O espetáculo infanto-juvenil 'A Jornada de Kokoro', da Lamira Artes Cênicas, teve início nesta sexta-feira, 11, em Salvador. A montagem, que integra a programação comemorativa pelos 15 anos da companhia, está em cartaz no Teatro Molière/Aliança Francesa, na Ladeira da Barra, e segue até este domingo, 13.
Com uma proposta voltada ao público a partir de 10 anos, o espetáculo aborda temas como transformação, cura, autocuidado e saúde emocional por meio da dança, do teatro, da manipulação de bonecos e da poesia.
A programação continua neste sábado, 12, com sessões às 11h e às 16h, e no domingo, 13, às 11h. A apresentação de sábado, às 16h, contará com tradução em Libras e audiodescrição.
Ainda no sábado, às 15h30, haverá uma vivência seguida de mediação com Henrique Rochelle, crítico de dança, doutor e mestre em Artes da Cena.
A Jornada de Kokoro
A montagem acompanha Kokoro em uma jornada de recuperação de um coração aflito. Ao longo da história, a personagem transforma uma experiência marcada por perdas em uma busca por reconstrução, novos sentidos para a vida e compreensão dos próprios sentimentos.
A temporada em Salvador faz parte da circulação nacional da Lamira Artes Cênicas em comemoração aos 15 anos da companhia, criada em Palmas, no Tocantins.
Ao longo de sua trajetória, o grupo já passou por 128 cidades brasileiras, realizou 392 apresentações e alcançou mais de 71 mil espectadores.
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Serviço:
- O que: A Jornada de Kokoro
- Quando: Sábado, 12 - às 11h e às 16h e Domingo, 13 - às 11h
- Onde: Teatro Molière/Aliança Francesa, na Avenida Sete de Setembro, 401, Ladeira da Barra, em Salvador
- Classificação: A partir de 10 anos
- Quanto: R$30 (inteira), R$15 (meia entrada)
- Ingressos: https://ingressosccbb.com.br/teatro-15-anos-lamira__3981