Carnaval do Pelô e Ouro Negro 2027 abrem inscrições na Bahia

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Artistas, grupos e organizações culturais já podem se inscrever nos editais Carnaval do Pelô 2027 e Ouro Negro 2027. As inscrições começaram nesta segunda-feira, 14, e seguem até 8 de outubro de 2026.

Gratuitas, as seleções destinam mais de R$ 20 milhões para apoiar propostas que vão integrar a programação carnavalesca e outras festas populares da Bahia.

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Os interessados podem consultar os editais completos e realizar a inscrição pelo site da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA).

Ouro Negro terá R$ 17 milhões em investimentos

O Edital Ouro Negro 2027 destina R$ 17 milhões para apoiar 138 propostas de organizações culturais de matrizes africanas. Podem participar entidades que atuem nas categorias afro, afoxé, bloco de samba, bloco de reggae e bloco de índio.

O apoio contempla desfiles nos Carnavais 2027 em municípios baianos, além da Micareta de Feira de Santana e das Lavagens do Bonfim, de Itapuã e de Santo Amaro.

Em Salvador, as propostas precisam prever participação em pelo menos um dos sete circuitos oficiais do Carnaval: Dodô, Osmar, Batatinha, Riachão, Mestre Bimba, Circuito das Águas e Mãe Hilda Jitolu.

A política é desenvolvida pela SecultBA em parceria com a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi).

Criado em 2008, o Programa Ouro Negro foi incorporado ao Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa do Estado da Bahia pela Lei Estadual nº 13.182/2014.

Carnaval do Pelô selecionará 87 propostas

Voltado à programação do Carnaval do Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, o edital Carnaval do Pelô 2027 vai selecionar 87 propostas.

A iniciativa conta com R$ 3,03 milhões em recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). O edital está dividido em 10 modalidades, abrangendo diferentes formas de participação artística na folia.

Podem ser apresentadas propostas para palcos, desfiles e intervenções culturais. Entre as categorias contempladas estão Afro, Reggae, Arrocha, Axé, Antigos Carnavais, Samba, Rap, Pagode/Pagotrap e Guitarra Baiana.

Também estão incluídas modalidades para Bandas Itinerantes, Orquestras, Bailes Infantis, Microtrios e Nanotrios.

O processo seletivo do Carnaval do Pelô também conta com indutores de pontuação para propostas compostas majoritariamente por pessoas negras, mulheres, pessoas LGBTQIAPN+ e povos indígenas.

A medida busca ampliar a participação desses grupos na programação do Carnaval do Pelourinho.

Inscrições seguem até outubro

As inscrições para os dois editais ficam abertas de 14 de setembro a 8 de outubro de 2026. O processo é gratuito.

Os formulários de inscrição e os documentos completos podem ser acessados pelos canais da SecultBA.