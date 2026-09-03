Carnaval 2027: Diggo é confirmado em camarote de Salvador

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Faltam poucos dias para a maior festa popular do mundo, e os camarotes já começaram a divulgar as atrações para o Carnaval de 2027. O Camarote Brahma confirmou a presença de Diggo, que se junta ao line up ao lado dos artistas Gusttavo Lima e Xanddy Harmonia.

O cantor, que fez sucesso com o hit “Hipnotiza”, em parceria com Léo Santana, durante os festejos deste ano, se apresentará na segunda-feira, 8 de fevereiro.

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O baiano revelou a felicidade com o convite e antecipou detalhes da apresentação que fará durante o Carnaval de Salvador.

“Eu gosto muito de brincar com diferentes músicas e sonoridades dentro do pagode, então estou preparando um repertório bem especial, misturando sucessos que todo mundo conhece com músicas que ganham uma nova cara no meu ritmo”, celebra Diggo.

Atrações Camarote Brahma

Além de Diggo, o line up do Camarote Brahma conta com a participação de grandes nomes da música brasileira. Entre os artistas confirmados estão Nattan, Timbalada, Jorge e Mateus, João Gomes, Léo Santana e outros nomes.