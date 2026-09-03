Carnaval 2027: escola de samba vai homenagear Casa de Oxumarê

A tradicional Festa de Oxumarê (Ajodun), mantida pela Casa de Oxumarê em Salvador, será o enredo da escola de samba carioca Unidos do Jacarezinho no Carnaval de 2027. A agremiação será a segunda a cruzar a Marquês de Sapucaí na sexta-feira, 5 de fevereiro, transportando a religiosidade e a ancestralidade afro-brasileira para a avenida.

A escolha representa uma projeção nacional para uma das mais importantes celebrações do calendário da Casa de Oxumarê, tradicional terreiro baiano que há quase dois séculos preserva e difunde saberes, tradições e valores das religiões de matriz africana.

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Ao transformar o Ajodun em enredo carnavalesco, a escola carioca amplia o alcance da festa e leva para a Sapucaí elementos da ancestralidade, da religiosidade e da cultura afro-brasileira preservados em Salvador.

Foto: Divulgação

Para o atual babalorixá da Casa de Oxumarê, Babá Pecê, a homenagem representa uma conquista simbólica para o terreiro e para a tradição de Oxumarê.

“Eu me sinto muito feliz em ver Oxumarê sendo reverenciado para além dos muros do nosso terreiro. O Ajodun é uma celebração de fé, ancestralidade, memória e resistência, que há gerações reúne pessoas em torno da força e da tradição de Oxumarê", diz.

"Ver essa festa ganhar uma dimensão tão grande a ponto de se tornar tema de uma escola de samba e chegar à Sapucaí é motivo de muita alegria e, sobretudo, de orgulho. É uma forma de fazer com que essa história, essa cultura e essa ancestralidade sejam conhecidas e respeitadas por ainda mais pessoas", completa.