FOLIA
Psirico e É o Tchan são confirmados em camarote no Carnaval 2027
Carnaval é a maior festa popular do mundo
O Carnaval já se aproxima, e as atrações começam a ser confirmadas para a maior festa popular do mundo. O Camarote Salvador anunciou que É o Tchan e Psirico são as novas atrações confirmadas para a programação do Carnaval 2027.
O grupo liderado por Compadre Washington e Beto Jamaica se apresentará no sábado, 6 de fevereiro. Já a banda Psirico, de Márcio Victor, fará seu show no domingo, 7.
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A CEO da Premium Entretenimento Luciana Villas Boas revela que as apresentações dos grupos reforçam a conexão do espaço com a música baiana.
“O pagode baiano e o axé têm uma presença muito forte no Carnaval de Salvador. Ter o retorno de dois grandes grupos que representam tão bem a nossa música é muito significativo. Psirico e É o Tchan carregam uma energia muito própria, que dialoga diretamente com a essência da folia e tem tudo a ver com a experiência que queremos entregar ao nosso público”, explica.
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Atrações do Camarote Salvador
Além de Psirico e o É o Tchan, outras atrações já foram confirmadas no line-up 2027. Entre os confiramados estão: Léo Santana, Menos é Mais, Bell Marques, Saulo Fernandes, e outros.