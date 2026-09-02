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FOLIA

Psirico e É o Tchan são confirmados em camarote no Carnaval 2027

Carnaval é a maior festa popular do mundo

Agatha Victoria Reis
Por
| Atualizada em
ESPECIAL CARNAVAL
ESPECIAL CARNAVAL - Foto: Olga Leira / Ag. A Tarde

O Carnaval já se aproxima, e as atrações começam a ser confirmadas para a maior festa popular do mundo. O Camarote Salvador anunciou que É o Tchan e Psirico são as novas atrações confirmadas para a programação do Carnaval 2027.

O grupo liderado por Compadre Washington e Beto Jamaica se apresentará no sábado, 6 de fevereiro. Já a banda Psirico, de Márcio Victor, fará seu show no domingo, 7.

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A CEO da Premium Entretenimento Luciana Villas Boas revela que as apresentações dos grupos reforçam a conexão do espaço com a música baiana.

“O pagode baiano e o axé têm uma presença muito forte no Carnaval de Salvador. Ter o retorno de dois grandes grupos que representam tão bem a nossa música é muito significativo. Psirico e É o Tchan carregam uma energia muito própria, que dialoga diretamente com a essência da folia e tem tudo a ver com a experiência que queremos entregar ao nosso público”, explica.

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Atrações do Camarote Salvador

Além de Psirico e o É o Tchan, outras atrações já foram confirmadas no line-up 2027. Entre os confiramados estão: Léo Santana, Menos é Mais, Bell Marques, Saulo Fernandes, e outros.

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Camarote Salvador carnaval Salvador

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