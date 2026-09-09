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AQUECIMENTO

Timbalada é confirmada em camarote de Salvador no carnaval 2027

Banda já desenha uma apresentação pulsante

Bianca Carneiro
Por
Banda é comandada por Denny Denan e Buja Ferreira
Banda é comandada por Denny Denan e Buja Ferreira - Foto: Divulgação

O Carnaval de Salvador de 2027 ganha mais peso percussivo com a confirmação da Timbalada no Camarote Salvador. A banda, comandada por Denny Denan e Buja Ferreira, apresenta-se na sexta-feira de folia (5 de fevereiro), marcando seu quinto ano consecutivo no espaço do circuito Barra-Ondina. A noite também será palco da estreia do grupo Menos é Mais, garantindo a mistura de ritmos na programação.

Para a organização do evento, a presença do grupo percussivo é um pilar da identidade da festa. Luciana Villas Boas, CEO da Premium Entretenimento, ressalta que a Timbalada representa a essência cultural da capital baiana, enquanto a inclusão do Menos é Mais reflete a busca por proporcionar novas experiências ao público.

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Com um repertório consolidado desde 1991, incluindo sucessos como "Beija-Flor" e "Mimar Você", a expectativa dos vocalistas é entregar uma performance histórica. Denny Denan define o retorno como um encontro de forte conexão com o público do espaço. Já Buja Ferreira antecipa uma apresentação pulsante, desenhada para manter a energia característica da banda nascida no Candeal.

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Line-up do Camarote Salvador 2027

A grade do evento já conta com grandes nomes do axé, pagode e música eletrônica distribuídos pelos seis dias de festa:

  • Quinta-feira (04/02): Léo Santana, Durval Lelys e Syon Trio
  • Sexta-feira (05/02): Timbalada e Menos é Mais
  • Sábado (06/02): É o Tchan, Xanddy Harmonia e Alok
  • Domingo (07/02): Psirico e Bell Marques
  • Segunda-feira (08/02): Saulo Fernandes
  • Terça-feira (09/02): Ivete Sangalo e Dennis DJ

Serviço

O quê: Camarote Salvador 2027

Quando: 4 a 9 de fevereiro de 2027

Onde: Circuito Dodô (Barra-Ondina)

Ingressos: Vendas disponíveis no site funplace.site

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Camarote Salvador

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