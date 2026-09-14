Filhas de Gandhy abrem inscrições para cursos gratuitos no Pelourinho

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Mulheres interessadas em aprender percussão ou clarins poderão participar gratuitamente de uma nova formação no Pelourinho, em Salvador.

A partir de 15 de setembro, o Afoxé Filhas de Gandhy inicia o segundo ciclo do projeto Arte das Yabás, que oferece cursos de música durante dez meses e inclui rodas terapêuticas voltadas exclusivamente às participantes.

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A iniciativa busca aproximar as alunas da música, da memória e dos saberes relacionados à tradição dos afoxés, além de ampliar a presença feminina na produção e na transmissão de conhecimentos ligados à cultura afro-baiana.

Formação musical valoriza cultura afro-baiana

O Arte das Yabás oferece duas modalidades de formação: Percussão e Clarins. As aulas combinam o aprendizado técnico dos instrumentos com a valorização do patrimônio cultural e a criação de um espaço de pertencimento e troca entre as participantes.

Ao longo dos dez meses de projeto, as alunas terão contato com referências culturais relacionadas à trajetória do Afoxé Filhas de Gandhy. A proposta é ampliar os espaços para que mulheres possam não apenas participar da música, mas também se reconhecer como instrumentistas e multiplicadoras desses conhecimentos.

As vagas são limitadas e as inscrições são gratuitas.

Rose Ratinha retorna ao projeto

As aulas de Percussão serão conduzidas por Rose Ratinha, percussionista formada musicalmente no Candeal. Ela iniciou sua trajetória aos 13 anos, nas ruas da comunidade, e integrou o primeiro ciclo do Arte das Yabás.

Agora, a artista retorna ao projeto para formar uma nova turma. Ao longo da carreira, participou de projetos como Bolacha Maria, TIMBROWN e Trietá, com apresentações no Brasil e no exterior.

Em 2025, Ratinha esteve à frente, ao lado de Carlinhos Brown, do projeto FE MENINA, que reuniu 100 mulheres percussionistas no Carnaval de Salvador.

A experiência dialoga diretamente com uma das propostas centrais do Arte das Yabás: ampliar os espaços para que mulheres ocupem a música como instrumentistas e também como multiplicadoras de conhecimento.

Músico da UFBA ministra aulas de clarins

O curso de Clarins será conduzido pelo músico e educador baiano Geanderson Brito, bacharel, licenciado e mestre em Música pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Com experiência no ensino e na prática de instrumentos de sopro, ele acompanhará as participantes desde a aproximação com o instrumento até o desenvolvimento da técnica e da sonoridade.

Rodas terapêuticas integram programação

O segundo ciclo do Arte das Yabás também terá uma frente dedicada ao cuidado emocional das participantes. Quinzenalmente, as alunas participarão de rodas terapêuticas conduzidas pela psicóloga Beatriz Moreira.

Os encontros serão espaços de escuta e diálogo sobre saúde mental, relações, desafios e experiências vividas pelas mulheres.

A participação será exclusiva para as inscritas nos cursos e não será necessária uma segunda inscrição.

Cursos começam em setembro

As atividades começam em 15 de setembro de 2026, na sede do Afoxé Filhas de Gandhy, localizada na Rua Maciel de Baixo, nº 51, 1º andar, no Pelourinho, em Salvador.

As aulas de Clarins acontecerão às terças-feiras, das 15h às 17h. Já o curso de Percussão será realizado às terças-feiras, das 18h às 20h.

As rodas terapêuticas serão realizadas quinzenalmente, às quintas-feiras, das 18h às 20h. O primeiro encontro está marcado para 24 de setembro de 2026.

Projeto de Formação Patrimonial para Mulheres – Arte das Yabás