Bruno Reis anuncia credenciamento de ambulantes para o Carnaval

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A Prefeitura de Salvador já iniciou o processo de credenciamento de ambulantes interessados em trabalhar durante o Carnaval e outras festas populares da cidade.

A informação foi confirmada pelo prefeito Bruno Reis (UB)nesta sexta-feira, 18, durante uma inauguração na Casa de Espetáculos Letieres Leite, novo equipamento cultural localizado no Distrito Criativo do Comércio, no Centro Histórico.

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Credenciamento inclui principais festas

Segundo Bruno Reis, o cadastro contempla trabalhadores que desejam atuar no Festival da Virada, nas lavagens do Rio Vermelho e do Bonfim, além do Carnaval de Salvador.

O prefeito destacou que o processo de credenciamento já é realizado há alguns anos e, segundo ele, ajudou a organizar a atuação dos ambulantes durante os períodos de maior movimento na cidade.

Prefeitura pede atenção à documentação

Bruno Reis ressaltou que os interessados devem ficar atentos ao prazo e apresentar a documentação exigida para participar do processo de seleção.

“Já começou, já abrimos o prazo. Eles que querem trabalhar no Carnaval e nas festas populares de Salvador. Então é Festival da Virada, lavagens no Rio Vermelho e Bonfim, e no Carnaval, processo de credenciamento”, afirmou o prefeito.





Objetivo é organizar trabalho durante o verão

Ainda de acordo com o prefeito, a iniciativa busca evitar problemas de última hora e garantir maior organização para os trabalhadores durante as festas.

“Nós já estamos indo aí para o terceiro, quarto ano e isso tornou um verdadeiro sucesso. Foi mais um problema que nós resolvemos na nossa cidade, evitando aquela agonia na véspera das festas”, declarou.

Bruno Reis também reforçou a importância do credenciamento para quem busca uma renda extra durante os eventos. “Para quem quer trabalhar e ganhar um dinheirinho a mais, para quem vive trabalhando em eventos e festas na nossa cidade, está aí aberto o prazo. Peço que fiquem atentos, que levem a documentação necessária”, disse.





Segundo o prefeito, a expectativa é que o processo contribua para a organização das festas e para a preparação de Salvador para mais uma temporada de verão.