Carnaval de Salvador 2027 já tem atrações confirmadas; confira

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Ainda estamos em 2026, mas a preparação para o Carnaval de Salvador 2027 já começou. Blocos e camarotes já estão divulgando parte das atrações que vão comandar a folia no próximo ano, antecipando uma programação que reúne nomes tradicionais do axé, pagode, samba-reggae e outros gêneros da música brasileira.

Entre as atrações já anunciadas estão artistas como Ivete Sangalo, Léo Santana, Bell Marques, Timbalada, É o Tchan, Psirico e Xanddy Harmonia. Os nomes estão distribuídos entre camarotes e blocos que ocuparão diferentes circuitos da capital baiana durante os dias de festa.

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O Carnaval de Salvador 2027 será realizado em fevereiro. A terça-feira de Carnaval cairá no dia 9, enquanto a Quarta-feira de Cinzas será em 10 de fevereiro. A programação dos espaços privados, no entanto, começa antes do período oficial da folia, com atrações já previstas a partir de 4 de fevereiro.



A agenda ainda deve ganhar novos nomes ao longo dos próximos meses. Por enquanto, os anúncios já permitem antecipar parte do que o público poderá encontrar nos circuitos e camarotes de Salvador durante a folia de 2027.

Artistas confirmados no Carnaval de Salvador 2027

Ivete Sangalo - Foto: Reprodução| Instagram

Ivete Sangalo

Onde: Camarote Salvador

Camarote Salvador Quando: terça-feira, 9 de fevereiro

Ivete Sangalo está confirmada na programação do Camarote Salvador para a terça-feira de Carnaval, encerrando a grade de atrações divulgada pelo espaço.

Léo Santana

Onde: Camarote Salvador

Camarote Salvador Quando: quinta-feira, 4 de fevereiro

Léo Santana será uma das atrações da abertura da programação do Camarote Salvador, na quinta-feira, ao lado de Durval Lelys e Syon Trio.

Durval Lelys

Onde: Camarote Salvador

Camarote Salvador Quando: quinta-feira, 4 de fevereiro

O cantor Durval Lelys também se apresenta na quinta-feira, 4 de fevereiro, primeiro dia da programação do Camarote Salvador.

Timbalada

Onde: Camarote Salvador e Camarote Brahma

Camarote Salvador e Camarote Brahma Quando: sexta-feira, 5 de fevereiro

A Timbalada aparece em duas programações já anunciadas. No Camarote Salvador, o grupo se apresenta na sexta-feira, 5 de fevereiro. A banda também integra o line-up divulgado pelo Camarote Brahma.

Menos é Mais

Onde: Camarote Salvador

Camarote Salvador Quando: sexta-feira, 5 de fevereiro

O grupo Menos é Mais completa a programação da sexta-feira no Camarote Salvador, ao lado da Timbalada.

É o Tchan

Onde: Harém Soho Camarote Boutique e Camarote Salvador

Harém Soho Camarote Boutique e Camarote Salvador Quando: quinta-feira, 4 de fevereiro, no Harém Soho; sábado, 6 de fevereiro, no Camarote Salvador

É o Tchan terá presença em dois espaços durante o Carnaval 2027. O grupo se apresenta no Harém Soho na quinta-feira, 4 de fevereiro, e no Camarote Salvador no sábado, 6.

Filhos de Jorge

Onde: Harém Soho Camarote Boutique

Quando: sexta-feira, 5 de fevereiro

Filhos de Jorge será uma das atrações do Harém Soho na sexta-feira, 5 de fevereiro.

Jau

Onde: Harém Soho Camarote Boutique

Harém Soho Camarote Boutique Quando: sábado, 6 de fevereiro

Jau está confirmado no Harém Soho para o sábado de Carnaval, dia 6.

Tatau

Onde: Harém Soho Camarote Boutique

Harém Soho Camarote Boutique Quando: domingo, 7 de fevereiro

Tatau se apresenta no Harém Soho no domingo, 7 de fevereiro.

Psirico

Onde: Camarote Salvador e Harém Soho Camarote Boutique

Camarote Salvador e Harém Soho Camarote Boutique Quando: 7 de fevereiro, no Camarote Salvador; 9 de fevereiro, no Harém Soho

O Psirico terá duas apresentações já confirmadas. A banda se apresenta no Camarote Salvador no domingo, 7 de fevereiro, e encerra a programação do Harém Soho na terça-feira, 9.

Os Autorais

Onde: Harém Soho Camarote Boutique

Harém Soho Camarote Boutique Quando: todos os dias da programação, de 4 a 9 de fevereiro

A banda Os Autorais estará presente todas as noites da programação do Harém Soho, acompanhando as demais atrações do camarote.

Xanddy Harmonia

Onde: Camarote Salvador e Camarote Brahma

Camarote Salvador e Camarote Brahma Quando: sábado, 6 de fevereiro, no Camarote Salvador

Xanddy Harmonia integra a programação do Camarote Salvador no sábado, 6 de fevereiro. O cantor também está entre os nomes anunciados no Camarote Brahma.

Alok

Onde: Camarote Salvador

Camarote Salvador Quando: sábado, 6 de fevereiro

O DJ Alok completa a programação do Camarote Salvador no sábado de Carnaval.

Bell Marques

Onde: Camarote Salvador

Camarote Salvador Quando: domingo, 7 de fevereiro

Bell Marques está confirmado no Camarote Salvador para o domingo, 7 de fevereiro.

Saulo Fernandes

Onde: Camarote Salvador

Camarote Salvador Quando: segunda-feira, 8 de fevereiro

Saulo Fernandes será a principal atração anunciada pelo Camarote Salvador para a segunda-feira de Carnaval.

Dennis DJ

Onde: Camarote Salvador

Camarote Salvador Quando: terça-feira, 9 de fevereiro

Dennis DJ completa a programação da terça-feira no Camarote Salvador, ao lado de Ivete Sangalo.

Gusttavo Lima

Onde: Camarote Brahma

Camarote Brahma Quando: data não divulgada

Gusttavo Lima está entre os artistas já anunciados pelo Camarote Brahma para o Carnaval de Salvador 2027.

Diggo

Onde: Camarote Brahma

Camarote Brahma Quando: data não divulgada

O Camarote Brahma confirmou a presença de Diggo, que se junta a nomes como Gusttavo Lima e Xanddy Harmonia na programação do espaço.

Nattan

Onde: Camarote Brahma

Camarote Brahma Quando: data não divulgada

Nattan também está entre os artistas confirmados no line-up do Camarote Brahma.

Jorge e Mateus

Onde: Camarote Brahma

Camarote Brahma Quando: data não divulgada

A dupla Jorge e Mateus integra a programação anunciada pelo Camarote Brahma para 2027.

João Gomes

Onde: Camarote Brahma

Camarote Brahma Quando: data não divulgada

João Gomes é outro nome confirmado no line-up do Camarote Brahma.

Robyssão

Onde: Bloco As Muquiranas, circuito Osmar (Campo Grande)

Bloco As Muquiranas, circuito Osmar (Campo Grande) Quando: sábado, 6 de fevereiro

Robyssão fará sua estreia no bloco As Muquiranas no Carnaval de Salvador. O cantor comandará o desfile da agremiação no sábado, 6 de fevereiro, no circuito Osmar.

La Fúria

Onde: Bloco As Muquiranas, circuito Osmar (Campo Grande)

Quando: segunda-feira, 8 de fevereiro

A banda La Fúria, liderada por Bruno Magnata, será responsável pelo desfile das Muquiranas na segunda-feira, 8 de fevereiro.

Tony Salles

Onde: Bloco As Muquiranas, circuito Osmar (Campo Grande)

Bloco As Muquiranas, circuito Osmar (Campo Grande) Quando: terça-feira, 9 de fevereiro

Tony Salles assume o comando do bloco As Muquiranas na terça-feira, 9 de fevereiro, encerrando a programação anunciada pela agremiação para 2027.

Belo

Onde: Camarote Glamour Salvador

Quando: sábado, 6 de fevereiro

Belo se apresenta no Camarote Glamour Salvador no sábado, 6 de fevereiro, ao lado da banda Olodum. A apresentação do cantor estava inicialmente prevista para o domingo, 7, mas foi transferida para o sábado.

Olodum

Onde: Camarote Glamour Salvador

Quando: sábado, 6 de fevereiro

A banda Olodum divide o palco com Belo no Camarote Glamour Salvador no sábado de Carnaval.

Quando será o Carnaval de Salvador 2027?

A folia de 2027 será realizada em fevereiro. A terça-feira de Carnaval será em 9 de fevereiro, enquanto a Quarta-feira de Cinzas cairá em 10 de fevereiro.

As principais datas são:

6 de fevereiro: sábado de Carnaval

sábado de Carnaval 7 de fevereiro: domingo de Carnaval

domingo de Carnaval 8 de fevereiro: segunda-feira de Carnaval

segunda-feira de Carnaval 9 de fevereiro: terça-feira de Carnaval

terça-feira de Carnaval 10 de fevereiro: Quarta-feira de Cinzas

O Carnaval é uma festa de data móvel porque sua realização está relacionada ao calendário da Páscoa. A terça-feira de Carnaval ocorre sete domingos antes do domingo de Páscoa, enquanto a Quarta-feira de Cinzas marca o início da Quaresma.

A programação de Salvador, porém, começa antes da terça-feira de Carnaval. Os camarotes já possuem atrações confirmadas a partir de 4 de fevereiro, mostrando que a agenda da folia vai muito além dos dias oficiais do Carnaval.

Novos artistas e blocos ainda podem ser anunciados até fevereiro de 2027.

*Matéria em atualização