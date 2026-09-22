FOLIA
Carnaval de Salvador 2027 já tem atrações confirmadas; confira
Mesmo com a folia distante, já foram revelados artistas que estarão em Salvador no próximo Carnaval
Ainda estamos em 2026, mas a preparação para o Carnaval de Salvador 2027 já começou. Blocos e camarotes já estão divulgando parte das atrações que vão comandar a folia no próximo ano, antecipando uma programação que reúne nomes tradicionais do axé, pagode, samba-reggae e outros gêneros da música brasileira.
Entre as atrações já anunciadas estão artistas como Ivete Sangalo, Léo Santana, Bell Marques, Timbalada, É o Tchan, Psirico e Xanddy Harmonia. Os nomes estão distribuídos entre camarotes e blocos que ocuparão diferentes circuitos da capital baiana durante os dias de festa.
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O Carnaval de Salvador 2027 será realizado em fevereiro. A terça-feira de Carnaval cairá no dia 9, enquanto a Quarta-feira de Cinzas será em 10 de fevereiro. A programação dos espaços privados, no entanto, começa antes do período oficial da folia, com atrações já previstas a partir de 4 de fevereiro.
A agenda ainda deve ganhar novos nomes ao longo dos próximos meses. Por enquanto, os anúncios já permitem antecipar parte do que o público poderá encontrar nos circuitos e camarotes de Salvador durante a folia de 2027.
Artistas confirmados no Carnaval de Salvador 2027
Ivete Sangalo
- Onde: Camarote Salvador
- Quando: terça-feira, 9 de fevereiro
Ivete Sangalo está confirmada na programação do Camarote Salvador para a terça-feira de Carnaval, encerrando a grade de atrações divulgada pelo espaço.
Léo Santana
- Onde: Camarote Salvador
- Quando: quinta-feira, 4 de fevereiro
Léo Santana será uma das atrações da abertura da programação do Camarote Salvador, na quinta-feira, ao lado de Durval Lelys e Syon Trio.
Durval Lelys
- Onde: Camarote Salvador
- Quando: quinta-feira, 4 de fevereiro
O cantor Durval Lelys também se apresenta na quinta-feira, 4 de fevereiro, primeiro dia da programação do Camarote Salvador.
Timbalada
- Onde: Camarote Salvador e Camarote Brahma
- Quando: sexta-feira, 5 de fevereiro
A Timbalada aparece em duas programações já anunciadas. No Camarote Salvador, o grupo se apresenta na sexta-feira, 5 de fevereiro. A banda também integra o line-up divulgado pelo Camarote Brahma.
Menos é Mais
- Onde: Camarote Salvador
- Quando: sexta-feira, 5 de fevereiro
O grupo Menos é Mais completa a programação da sexta-feira no Camarote Salvador, ao lado da Timbalada.
É o Tchan
- Onde: Harém Soho Camarote Boutique e Camarote Salvador
- Quando: quinta-feira, 4 de fevereiro, no Harém Soho; sábado, 6 de fevereiro, no Camarote Salvador
É o Tchan terá presença em dois espaços durante o Carnaval 2027. O grupo se apresenta no Harém Soho na quinta-feira, 4 de fevereiro, e no Camarote Salvador no sábado, 6.
Filhos de Jorge
Onde: Harém Soho Camarote Boutique
Quando: sexta-feira, 5 de fevereiro
Filhos de Jorge será uma das atrações do Harém Soho na sexta-feira, 5 de fevereiro.
Jau
- Onde: Harém Soho Camarote Boutique
- Quando: sábado, 6 de fevereiro
Jau está confirmado no Harém Soho para o sábado de Carnaval, dia 6.
Tatau
- Onde: Harém Soho Camarote Boutique
- Quando: domingo, 7 de fevereiro
Tatau se apresenta no Harém Soho no domingo, 7 de fevereiro.
Psirico
- Onde: Camarote Salvador e Harém Soho Camarote Boutique
- Quando: 7 de fevereiro, no Camarote Salvador; 9 de fevereiro, no Harém Soho
O Psirico terá duas apresentações já confirmadas. A banda se apresenta no Camarote Salvador no domingo, 7 de fevereiro, e encerra a programação do Harém Soho na terça-feira, 9.
Os Autorais
- Onde: Harém Soho Camarote Boutique
- Quando: todos os dias da programação, de 4 a 9 de fevereiro
A banda Os Autorais estará presente todas as noites da programação do Harém Soho, acompanhando as demais atrações do camarote.
Xanddy Harmonia
- Onde: Camarote Salvador e Camarote Brahma
- Quando: sábado, 6 de fevereiro, no Camarote Salvador
Xanddy Harmonia integra a programação do Camarote Salvador no sábado, 6 de fevereiro. O cantor também está entre os nomes anunciados no Camarote Brahma.
Alok
- Onde: Camarote Salvador
- Quando: sábado, 6 de fevereiro
O DJ Alok completa a programação do Camarote Salvador no sábado de Carnaval.
Bell Marques
- Onde: Camarote Salvador
- Quando: domingo, 7 de fevereiro
Bell Marques está confirmado no Camarote Salvador para o domingo, 7 de fevereiro.
Saulo Fernandes
- Onde: Camarote Salvador
- Quando: segunda-feira, 8 de fevereiro
Saulo Fernandes será a principal atração anunciada pelo Camarote Salvador para a segunda-feira de Carnaval.
Dennis DJ
- Onde: Camarote Salvador
- Quando: terça-feira, 9 de fevereiro
Dennis DJ completa a programação da terça-feira no Camarote Salvador, ao lado de Ivete Sangalo.
Gusttavo Lima
- Onde: Camarote Brahma
- Quando: data não divulgada
Gusttavo Lima está entre os artistas já anunciados pelo Camarote Brahma para o Carnaval de Salvador 2027.
Diggo
- Onde: Camarote Brahma
- Quando: data não divulgada
O Camarote Brahma confirmou a presença de Diggo, que se junta a nomes como Gusttavo Lima e Xanddy Harmonia na programação do espaço.
Nattan
- Onde: Camarote Brahma
- Quando: data não divulgada
Nattan também está entre os artistas confirmados no line-up do Camarote Brahma.
Jorge e Mateus
- Onde: Camarote Brahma
- Quando: data não divulgada
A dupla Jorge e Mateus integra a programação anunciada pelo Camarote Brahma para 2027.
João Gomes
- Onde: Camarote Brahma
- Quando: data não divulgada
João Gomes é outro nome confirmado no line-up do Camarote Brahma.
Robyssão
- Onde: Bloco As Muquiranas, circuito Osmar (Campo Grande)
- Quando: sábado, 6 de fevereiro
Robyssão fará sua estreia no bloco As Muquiranas no Carnaval de Salvador. O cantor comandará o desfile da agremiação no sábado, 6 de fevereiro, no circuito Osmar.
La Fúria
Onde: Bloco As Muquiranas, circuito Osmar (Campo Grande)
Quando: segunda-feira, 8 de fevereiro
A banda La Fúria, liderada por Bruno Magnata, será responsável pelo desfile das Muquiranas na segunda-feira, 8 de fevereiro.
Tony Salles
- Onde: Bloco As Muquiranas, circuito Osmar (Campo Grande)
- Quando: terça-feira, 9 de fevereiro
Tony Salles assume o comando do bloco As Muquiranas na terça-feira, 9 de fevereiro, encerrando a programação anunciada pela agremiação para 2027.
Belo
Onde: Camarote Glamour Salvador
Quando: sábado, 6 de fevereiro
Belo se apresenta no Camarote Glamour Salvador no sábado, 6 de fevereiro, ao lado da banda Olodum. A apresentação do cantor estava inicialmente prevista para o domingo, 7, mas foi transferida para o sábado.
Olodum
Onde: Camarote Glamour Salvador
Quando: sábado, 6 de fevereiro
A banda Olodum divide o palco com Belo no Camarote Glamour Salvador no sábado de Carnaval.
Quando será o Carnaval de Salvador 2027?
A folia de 2027 será realizada em fevereiro. A terça-feira de Carnaval será em 9 de fevereiro, enquanto a Quarta-feira de Cinzas cairá em 10 de fevereiro.
As principais datas são:
- 6 de fevereiro: sábado de Carnaval
- 7 de fevereiro: domingo de Carnaval
- 8 de fevereiro: segunda-feira de Carnaval
- 9 de fevereiro: terça-feira de Carnaval
- 10 de fevereiro: Quarta-feira de Cinzas
O Carnaval é uma festa de data móvel porque sua realização está relacionada ao calendário da Páscoa. A terça-feira de Carnaval ocorre sete domingos antes do domingo de Páscoa, enquanto a Quarta-feira de Cinzas marca o início da Quaresma.
A programação de Salvador, porém, começa antes da terça-feira de Carnaval. Os camarotes já possuem atrações confirmadas a partir de 4 de fevereiro, mostrando que a agenda da folia vai muito além dos dias oficiais do Carnaval.
Novos artistas e blocos ainda podem ser anunciados até fevereiro de 2027.
*Matéria em atualização