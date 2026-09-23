Camarote de Carlinhos Brown anuncia novidades para o Carnaval 2027

Siga o A TARDE no Google

O Camarote Brown terá uma nova estrutura no Carnaval de Salvador de 2027, com a participação de Nizan Guanaes, Beto Pacheco e Taci Veloso, da Index, na estratégia de comunicação, relações públicas e conexões com marcas.

Criado por Carlinhos Brown, Licia Fabio e Zum Brazil, o projeto chega à folia do próximo ano sob o tema “A Bahia é o Mundo”.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A proposta da nova fase é ampliar o camarote como uma plataforma de cultura, entretenimento, relacionamento e negócios, tendo a identidade baiana e a música brasileira como pilares.

A composição também reúne diferentes experiências e olhares para fortalecer a relação do projeto com marcas, personalidades e agentes da economia criativa.

Em 2027, o espaço mantém a localização na orla da Barra, com vista para o mar, o Farol da Barra, o Cristo e toda a extensão do Circuito Dodô. Durante os cinco dias de Carnaval, os convidados terão acesso a uma experiência que reúne música, arte, gastronomia, cenografia, hospitalidade e relacionamento.



A gastronomia será um dos destaques da programação. Os restaurantes Lafayette e Soho, residentes do camarote, permanecem na operação, ao lado do Amado e do Ori, dos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, parceiros do projeto há três anos. O Preta, da chef Angeluci Figueiredo, também integra a experiência gastronômica.

O conceito “A Bahia é o Mundo” parte da ideia de que a cultura baiana ultrapassa fronteiras e influencia diferentes expressões da cultura brasileira e global. A partir dessa proposta, o Camarote Brown pretende apresentar diferentes perspectivas da Bahia, aproximando tradição e contemporaneidade e valorizando manifestações ligadas à identidade do estado.

A música continua como um dos pilares do projeto, com Carlinhos Brown à frente da iniciativa. Sua trajetória artística e relação com a cultura baiana contribuem para a construção de um espaço voltado à diversidade, à criatividade e à força do Carnaval de Salvador.