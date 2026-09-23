Camarote revela grade com Belo, Olodum e Timbalada no Carnaval 2027

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O Camarote Glamour Salvador anunciou a programação completa para o Carnaval 2027, com atrações como Belo, Xande de Pilares, Olodum, Timbalada, Mumuzinho e Marvvila.

Instalado no circuito Barra-Ondina, o espaço terá programação entre sexta-feira, 5 de fevereiro e terça-feira, 9 de fevereiro, reunindo nomes do samba, pagode, arrocha e música baiana.

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A grade distribuída pelos cinco dias também inclui artistas de diferentes gerações e estilos, com apresentações que passam por ritmos tradicionais do Carnaval de Salvador e pelo pagode nacional.

Sexta-feira abre programação com três atrações

O primeiro dia de festa, na sexta-feira, 5 de fevereiro, terá Filhos de Jorge, Xande de Pilares e Marvvila.

Representando a música baiana, Filhos de Jorge leva ao camarote sua mistura de ritmos e identidade percussiva.

A noite também terá Xande de Pilares, nome ligado ao samba, e Marvvila, que integra a programação com repertório da nova geração do pagode.

Belo e Olodum comandam o sábado

No sábado, 6 de fevereiro, o público terá Belo, Olodum e Uel no Camarote Glamour Salvador.

Belo apresenta seus sucessos marcados pelo romantismo, enquanto o Olodum leva ao espaço a sonoridade percussiva associada à cultura afro-baiana.

A programação da noite também conta com Uel, um dos nomes do cenário do samba em Salvador.

Domingo concentra atrações do pagode

O domingo, 7 de fevereiro, será dedicado ao pagode, com Thiago Soares, Fabinho e Pagod’art.

Thiago Soares chega com músicas como “De Onde Eu Venho” e “Fotos Antigas”. Fabinho apresenta faixas como “Bora Viver” e “Ainda Tem Amor”. Já a Pagod’art, liderada por Flavinho e conhecida como “Carreta Desgovernada”, leva ao camarote músicas como “Tapa na Cara”, “Uisminoufay” e “Respeite Carandiru”.

Segunda-feira mistura pagode e arrocha

A programação de segunda-feira, 8 de fevereiro reúne TIEE, Mumuzinho e Toque Dez.

A noite combina representantes do pagode nacional com a sonoridade do arrocha e da música baiana, mantendo a variedade de gêneros presente na programação do camarote durante o Carnaval.

Timbalada fecha os cinco dias de festa

Na terça-feira, 9 de fevereiro, último dia da programação, o Camarote Glamour Salvador recebe Timbalada, Tony Salles e Yan.

A combinação de percussão, axé e pagode encerra a grade de atrações do espaço no circuito Barra-Ondina.

Camarote terá open bar e áreas de atendimento

Além das apresentações musicais, o Camarote Glamour Salvador terá uma estrutura com open bar, que inclui água, refrigerante, cerveja, gin, vodca e whisky.

Entre os espaços e serviços anunciados estão Espaço Beleza, Lounge Relax com massagistas, área de descanso e customização de abadás. A estrutura também prevê equipe de segurança, assistência médica e área de acolhimento.

O camarote informa ainda que contará com estrutura de acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida e ambientes instagramáveis. Localizado no circuito Barra-Ondina, o espaço também terá um mirante voltado para a avenida.

Os abadás do Camarote Glamour Salvador estão à venda com possibilidade de parcelamento em até 10 vezes sem juros.

As compras podem ser feitas nas lojas Ticket Maker do 2º piso do Shopping da Bahia, no L2 do Shopping Paralela e no 2º piso do Parque Shopping Bahia. Também há vendas na Central do Carnaval, Quero Abadá e Folia Bahia.