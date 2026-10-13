Conservador declarado, Netinho criou máquina digital para Bolsonaro

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O cantor baiano Netinho, que morreu nesta terça-feira, 13, aos 60 anos, também teve uma contundente atuação na política e ficou conhecido pelo apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e pela defesa de pautas conservadoras.

Em agosto de 2020, o artista criou a associação Aliados Brasil Conservador (ABC), com o objetivo de reunir e mobilizar apoiadores de Bolsonaro em torno de pautas comuns.

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O projeto foi apresentado ao então presidente, que autorizou o uso da própria imagem no logotipo da entidade.

Logotipo da ABC - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Como funcionava a associação criada por Netinho?

A ABC usava redes sociais e aplicativos de mensagens para divulgar conteúdos favoráveis a Jair Bolsonaro e organizar ações de mobilização política.

À época, o grupo mantinha perfis no Instagram e no YouTube, além de um canal no Telegram em que apoiadores compartilhavam vídeos e combinavam ações digitais, como a divulgação conjunta de hashtags.

Netinho também participou de atos de apoio ao então presidente Bolsonaro e manteve contato com políticos ligados ao bolsonarismo.

Do ativismo político à candidatura

A atuação de Netinho no campo conservador e o protagonismo adquirido à frente da associação avançaram para a disputa eleitoral em 2022.

Filiado ao PL, Netinho concorreu a uma vaga de deputado federal pela Bahia, após aceitar um convite da então deputada federal Carla Zambelli (PL-SP).

Na ocasião, declarou que, se eleito, seria um “soldado de Jair Bolsonaro” na Câmara.

O cantor não conseguiu se eleger, assim como Bolsonaro também não conseguiu a reeleição.

Jair Bolsonaro e Netinho - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O que aconteceu com o projeto?

Embora tenha ganhado bastante visibilidade, o projeto de Netinho acabou perdendo força e desidratando com o passar do tempo.

Não há, nas fontes consultadas por A TARDE, confirmação suficiente para afirmar quando o grupo deixou de funcionar.

No entanto, alguns pontos explicam como a associação perdeu força: