DA PAIXÃO AO AFASTAMENTO
Conservador declarado, Netinho criou máquina digital para Bolsonaro
Cantor baiano morreu nesta segunda, 13, e deixou marca na direita brasileira
O cantor baiano Netinho, que morreu nesta terça-feira, 13, aos 60 anos, também teve uma contundente atuação na política e ficou conhecido pelo apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e pela defesa de pautas conservadoras.
Em agosto de 2020, o artista criou a associação Aliados Brasil Conservador (ABC), com o objetivo de reunir e mobilizar apoiadores de Bolsonaro em torno de pautas comuns.
O projeto foi apresentado ao então presidente, que autorizou o uso da própria imagem no logotipo da entidade.
Como funcionava a associação criada por Netinho?
A ABC usava redes sociais e aplicativos de mensagens para divulgar conteúdos favoráveis a Jair Bolsonaro e organizar ações de mobilização política.
À época, o grupo mantinha perfis no Instagram e no YouTube, além de um canal no Telegram em que apoiadores compartilhavam vídeos e combinavam ações digitais, como a divulgação conjunta de hashtags.
Netinho também participou de atos de apoio ao então presidente Bolsonaro e manteve contato com políticos ligados ao bolsonarismo.
Do ativismo político à candidatura
A atuação de Netinho no campo conservador e o protagonismo adquirido à frente da associação avançaram para a disputa eleitoral em 2022.
Filiado ao PL, Netinho concorreu a uma vaga de deputado federal pela Bahia, após aceitar um convite da então deputada federal Carla Zambelli (PL-SP).
Na ocasião, declarou que, se eleito, seria um “soldado de Jair Bolsonaro” na Câmara.
O cantor não conseguiu se eleger, assim como Bolsonaro também não conseguiu a reeleição.
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O que aconteceu com o projeto?
Embora tenha ganhado bastante visibilidade, o projeto de Netinho acabou perdendo força e desidratando com o passar do tempo.
Não há, nas fontes consultadas por A TARDE, confirmação suficiente para afirmar quando o grupo deixou de funcionar.
No entanto, alguns pontos explicam como a associação perdeu força:
- Derrota nas urnas: a não eleição de Netinho e a derrota de alianças eleitorais em 2022 diminuíram o ritmo de articulação do grupo;
- Impactos na carreira profissional: o forte ativismo político gerou controvérsias na carreira musical do cantor, resultando em cancelamento de shows e desgaste de imagem;
- Afastamento do ativismo: a partir de 2023, Netinho reduziu suas publicações políticas, desfez interações ligadas a atos antidemocráticos e passou a focar na reorganização da vida artística.